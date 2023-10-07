Тюменские врачи помогают иммунитету справиться с онкологией у детей

Posted 7 октября, 12:36
Published 7 октября, 12:36
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
В Тюменской области ежегодно детские онкозаболевания диагностируется у более ста детей и подростков. К числу наиболее распространенных относятся лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейро- и нефробластомы. По словам врачей в 75% случаях детский рак излечим. В последние годы в лечении детской онкологии произошло немало революционных прорывов. Появились новые классы препаратов, которые позволяют перевести некоторые виды злокачественных новообразований из неизлечимых в контролируемые.
Впервые в этом году, в тюменском регионе врачи ОКБ № 1 провели курс иммунотерапии злокачественных заболеваний у двоих пациентов дошкольного возраста. Иммунотерапия — это один из новых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей. В отличие от таргетной или химиотерапии, эти препараты не уничтожают опухолевые клетки, а активируют собственную иммунную систему. При этом минимум побочных эффектов и нет токсичности.
«В течении 10 дней маленьким пациентам — пятилетней девочке и восьмилетнему мальчику с диагнозом нейробластома — провели пять курсов специальных внутривенных инфузий под контролем реаниматологов, онкологов, педиатров. Мультидисциплинарный подход, которым славится ОКБ № 1, показал положительный результат терапии — опухоли нет!», — рассказала начальник педиатрической службы ОКБ № 1 Наталья Горохова.
В настоящий момент в отделении детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ № 1 наблюдается еще один пациент с подобным диагнозом из группы высокого риска, которому возможно тоже будет проводиться иммунотерапия.
Один из главных залогов успеха в лечении детской онкологии — яркие позитивные эмоции, говорят врачи. Для этого в гости к маленьким пациентам приходят волонтеры, которые рассказывают интересные истории и приглашают к участию в веселых играх. И тогда обязательные инъекции и таблетки становятся не такими неприятными и горькими.