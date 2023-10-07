Тюменские врачи помогают иммунитету справиться с онкологией у детей

Впервые в этом году, в тюменском регионе врачи ОКБ № 1 провели курс иммунотерапии злокачественных заболеваний у двоих пациентов дошкольного возраста. Иммунотерапия — это один из новых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей. В отличие от таргетной или химиотерапии, эти препараты не уничтожают опухолевые клетки, а активируют собственную иммунную систему. При этом минимум побочных эффектов и нет токсичности.