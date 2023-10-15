Заводоуковские врачи на новых LADA Largus отработали более 10 тысяч вызовов

Posted 15 октября, 12:35
Published 15 октября, 12:35
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Ежедневно местный участковые врачи, помимо приема в поликлинике, объезжают в среднем 15 пациентов. Также автомобили используются для доставки лекарств и биоматериалов.
«Транспорт в наше время необходим постоянно, отдаленные населенные пункты, которых в двух районах насчитывается огромное количество, оставлять без внимания нельзя. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене — это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры», — пояснил главврач ОБ №12 Николай Сипачев.
Транспорт поступил в Заводоуковскую больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которой повышение уровня здоровья тюменцев, качества и доступности медицинской помощи для них.
В рамках программы из бюджете области ежегодно выделяются значительные средства на закупку для медучреждений современного высокотехнологичного оборудования, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.