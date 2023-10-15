Заводоуковские врачи на новых LADA Largus отработали более 10 тысяч вызовов

Полтора года назад в автопарк ОБ №12 поступили четыре новых автомобиля LADA Largus. За это время врачи на них совершили 10 тысяч выездов по адресам пациентов, общий пробег составил около 215 тысяч километров, передает департамент здравоохранения Тюменской области.

Ежедневно местный участковые врачи, помимо приема в поликлинике, объезжают в среднем 15 пациентов. Также автомобили используются для доставки лекарств и биоматериалов. «Транспорт в наше время необходим постоянно, отдаленные населенные пункты, которых в двух районах насчитывается огромное количество, оставлять без внимания нельзя. Мы обязаны обеспечить передвижение тем, кто работает в первичном звене — это фельдшеры, участковые терапевты, педиатры, медицинские сестры», — пояснил главврач ОБ №12 Николай Сипачев. Транспорт поступил в Заводоуковскую больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», цель которой повышение уровня здоровья тюменцев, качества и доступности медицинской помощи для них.

В рамках программы из бюджете области ежегодно выделяются значительные средства на закупку для медучреждений современного высокотехнологичного оборудования, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.