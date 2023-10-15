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Posted 15 октября, 12:03

Published 15 октября, 12:03

Modified Сегодня, 06:40

Updated Сегодня, 06:40

Тобольские врачи освоили еще одно современное направление в лечении сложных травмах

Тобольские врачи освоили еще одно современное направление в лечении сложных травмах

15 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Травматологи филиала областной больницы в Тобольске освоили ещё одно направление в лечении тяжелых травм. Теперь они могут выполнять операции при разрыве передней крестообразной связки, сообщает депздрав Тюменской области.

Чаще всего разрыв этой связки врачи наблюдают у молодых людей, ведущих активный образ жизни, поэтому такую травму относят к спортивным, из разряда самых тяжёлых. Она занимает второе место по распространённости после травм мениска.

Повреждение сопровождается щелчком в колене, появляется слабость и нестабильность в коленном суставе и невозможностью продолжать физическую активность. Затем появляется отёк и становится трудно сгибать и разгибать ногу в суставе. Оперативное лечение позволяет восстановить связочную поверхность путём трансплантации из собственной связки пациента или сухожилий различных групп мышц. Уже 15 таких вмешательств провели травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Артём Рустамов.

Все манипуляции на суставе мы производим малоинвазивно — через несколько проколов и под контролем видеоартроскопа, что значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться. После операции пациент наблюдается в стационаре несколько дней. При своевременном обращении за медицинской помощью функции сустава полностью восстанавливаются, занятия спортом можно начинать уже через три месяца, — рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.

#Ирина Швецова
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