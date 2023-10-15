Тобольские врачи освоили еще одно современное направление в лечении сложных травмах

Все манипуляции на суставе мы производим малоинвазивно — через несколько проколов и под контролем видеоартроскопа, что значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться. После операции пациент наблюдается в стационаре несколько дней. При своевременном обращении за медицинской помощью функции сустава полностью восстанавливаются, занятия спортом можно начинать уже через три месяца, — рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.