Тобольские врачи освоили еще одно современное направление в лечении сложных травмах

Posted 15 октября, 12:03
Published 15 октября, 12:03
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Чаще всего разрыв этой связки врачи наблюдают у молодых людей, ведущих активный образ жизни, поэтому такую травму относят к спортивным, из разряда самых тяжёлых. Она занимает второе место по распространённости после травм мениска.
Повреждение сопровождается щелчком в колене, появляется слабость и нестабильность в коленном суставе и невозможностью продолжать физическую активность. Затем появляется отёк и становится трудно сгибать и разгибать ногу в суставе. Оперативное лечение позволяет восстановить связочную поверхность путём трансплантации из собственной связки пациента или сухожилий различных групп мышц. Уже 15 таких вмешательств провели травматологи ОБ № 3 Марат Губайдулин и Артём Рустамов.
Все манипуляции на суставе мы производим малоинвазивно — через несколько проколов и под контролем видеоартроскопа, что значительно уменьшает травматичность и позволяет пациенту быстрее восстановиться. После операции пациент наблюдается в стационаре несколько дней. При своевременном обращении за медицинской помощью функции сустава полностью восстанавливаются, занятия спортом можно начинать уже через три месяца, — рассказал заведующий травматологическим отделением ОБ № 3 Марат Губайдулин.