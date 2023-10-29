Чем кормят тюменских сенаторов и сколько стоит их обед?

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
Modified Сегодня, 04:12
Updated Сегодня, 04:12
Между тем, выяснилось, что примерно такие же цены и в столовой Совета Федерации — на этой неделе заведение посетили журналисты портала 72.RU.
В меню сенаторской столовой представлены несколько салатов, витаминный стол из свежих овощей, три вида супа — куриный бульон, гороховый с копченостями и суп-пюре из птицы, несколько вторых блюд, в том числе рыбных. Стоимость салатов — от 95 до 130-140 рублей (самые дорогие — слоеный с треской и салат с бужениной). Супы стоят от 85 (бульон куриный) до 130 рублей (гороховый с копченостями). Стоимость вторых блюд — от 175 (рыбный биточек) до 490 рублей (феттучини с семгой).
В среднем обед из трех блюд обходится в столовой сенаторов в 420 рублей. Примерно столько же стоит полноценный комплексный обед в одной из тюменских столовых, в состав которого входит порция салата, суп, второе с гарниром и десерт в виде блинчиков со сгущенкой и компота из сухофруктов. Обед без блинов и напитка обойдется в 330 рублей. В кафе за бизнес-ланч из трех блюд и напитка придется отдать почти 500 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали свежие овощи и фрукты. За неделю стоимость томатов и огурцов выросла почти на 20 рублей. Бананы стали стоить дороже на 9 рублей.