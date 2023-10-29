Чем кормят тюменских сенаторов и сколько стоит их обед?

В среднем обед из трех блюд обходится в столовой сенаторов в 420 рублей. Примерно столько же стоит полноценный комплексный обед в одной из тюменских столовых, в состав которого входит порция салата, суп, второе с гарниром и десерт в виде блинчиков со сгущенкой и компота из сухофруктов. Обед без блинов и напитка обойдется в 330 рублей. В кафе за бизнес-ланч из трех блюд и напитка придется отдать почти 500 рублей.