nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:05

Published Сегодня, 04:05

Modified Сегодня, 04:12

Updated Сегодня, 04:12

Обед тюменца в Совете Федерации стоил 420 рублей

Чем кормят тюменских сенаторов и сколько стоит их обед?

29 октября 2023, 04:05
Фото: 1MI

Обед тюменца в Совете Федерации стоил 420 рублей

На этой неделе тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов посетил столовую для депутатов Государственной Думы и весьма удивился низким ценам на блюда в меню. Миллионер также отметил высокие уровень сервиса и качества блюд.

Между тем, выяснилось, что примерно такие же цены и в столовой Совета Федерации — на этой неделе заведение посетили журналисты портала 72.RU.

В меню сенаторской столовой представлены несколько салатов, витаминный стол из свежих овощей, три вида супа — куриный бульон, гороховый с копченостями и суп-пюре из птицы, несколько вторых блюд, в том числе рыбных. Стоимость салатов — от 95 до 130-140 рублей (самые дорогие — слоеный с треской и салат с бужениной). Супы стоят от 85 (бульон куриный) до 130 рублей (гороховый с копченостями). Стоимость вторых блюд — от 175 (рыбный биточек) до 490 рублей (феттучини с семгой).

Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам
Узнать подробнее

В среднем обед из трех блюд обходится в столовой сенаторов в 420 рублей. Примерно столько же стоит полноценный комплексный обед в одной из тюменских столовых, в состав которого входит порция салата, суп, второе с гарниром и десерт в виде блинчиков со сгущенкой и компота из сухофруктов. Обед без блинов и напитка обойдется в 330 рублей. В кафе за бизнес-ланч из трех блюд и напитка придется отдать почти 500 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали свежие овощи и фрукты. За неделю стоимость томатов и огурцов выросла почти на 20 рублей. Бананы стали стоить дороже на 9 рублей.

Читайте также:
В ДТП на тюменской трассе пострадали четыре человека, в том числе два подросткаТюменцев приглашают на экскурсию по «закулисью» ЦУМаТюменская дачница рассказала о том, как хранить капусту
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Сенаторы#Столовая
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
27 октября, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
27 октября, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Вчера, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
27 октября, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Вчера, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Вчера, 07:39