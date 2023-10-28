nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:31

Published Сегодня, 12:31

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Тюменцев приглашают на обновленные музейные экскурсии по ЦУМу

Тюменцев приглашают на экскурсию по «закулисью» ЦУМа

28 октября 2023, 12:31
Фото: 2 ГИС

Тюменцев приглашают на обновленные музейные экскурсии по ЦУМу

В Тюменском ЦУМе увеличили пространство музея — там открыли новые экспозиции. Также появились новые экскурсии. По словам генерального директора ЦУМа Юлии Глазуновой, музеи, как и ранее располагаются на первом этаже универмага. Однако их наполнение изменилось.
«Музея исторического оружия это коснулось в меньшей степени, то музей торговли преобразовался в музей развития Тюмени. Аутентичный, оригинальный интерьер и предметы быта позволяют заглянуть на сотни лет назад. Кроме того, мы возобновляем экскурсионный маршрут по зданию ЦУМа, по его „закулисью“ с историей эволюции торговой отрасли в Тюмени», — отметила Юлия Глазунова.

По ее словам, экскурсии по ЦУМу проводят бывшие сотрудники универмага, которые трудились в нем еще в советское время.

«Советский универмаг — это практически прообраз нынешних торговых центров, где за исключением фуд-корта и продуктового магазина было все, что нужно — от иголки до бытовой техники. У него в Тюмени был только один предшественник, но об этом мало кто знает. В 1922 году в городе начал работу филиал московского ГУМа. Находился он на улице Республики и просуществовал всего четыре года. Но не выдержал конкуренции с кооперативами», — рассказала Наталья Ремизова, сотрудница советского универмага, проработавшая в нем более 40 лет.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начал работу еще один туристско-информационный центр. Павильон расположился на набережной Туры рядом с «Конторой пароходства» и стал вторым по счету. Первый туристско-информационный центр работает в ЦУМе.

Читайте также:
Тюменская дачница рассказала о том, как хранить капустуТюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в РоссииТюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Экскурсии#Цум#Музей
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Вчера, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Вчера, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Сегодня, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Вчера, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Сегодня, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Сегодня, 07:39