Тюменцев приглашают на экскурсию по «закулисью» ЦУМа

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
«Музея исторического оружия это коснулось в меньшей степени, то музей торговли преобразовался в музей развития Тюмени. Аутентичный, оригинальный интерьер и предметы быта позволяют заглянуть на сотни лет назад. Кроме того, мы возобновляем экскурсионный маршрут по зданию ЦУМа, по его „закулисью“ с историей эволюции торговой отрасли в Тюмени», — отметила Юлия Глазунова.
По ее словам, экскурсии по ЦУМу проводят бывшие сотрудники универмага, которые трудились в нем еще в советское время.
«Советский универмаг — это практически прообраз нынешних торговых центров, где за исключением фуд-корта и продуктового магазина было все, что нужно — от иголки до бытовой техники. У него в Тюмени был только один предшественник, но об этом мало кто знает. В 1922 году в городе начал работу филиал московского ГУМа. Находился он на улице Республики и просуществовал всего четыре года. Но не выдержал конкуренции с кооперативами», — рассказала Наталья Ремизова, сотрудница советского универмага, проработавшая в нем более 40 лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени начал работу еще один туристско-информационный центр. Павильон расположился на набережной Туры рядом с «Конторой пароходства» и стал вторым по счету. Первый туристско-информационный центр работает в ЦУМе.