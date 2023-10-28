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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в России

Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в России

28 октября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Неврологическое отделение для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения Тобольской областной больницы №3 признано лучшим в России. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Церемония награждение победителей прошла накануне, 27 октября, в Москве в рамках I Российского неврологического конгресса. По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, данная награда не только Тобольска, но и всех экспертов и консультантов региона.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 13-летнему школьнику, попавшему в больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. За жизнь ребенка медики боролись на протяжении двух недель. В настоящее тюменец проходит в профильном медучреждении. Его жизни ничего не угрожает.

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