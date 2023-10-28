Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в России

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 13-летнему школьнику, попавшему в больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. За жизнь ребенка медики боролись на протяжении двух недель. В настоящее тюменец проходит в профильном медучреждении. Его жизни ничего не угрожает.