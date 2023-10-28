Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в России

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Церемония награждение победителей прошла накануне, 27 октября, в Москве в рамках I Российского неврологического конгресса. По словам директора департамента здравоохранения Тюменской области Натальи Логиновой, данная награда не только Тобольска, но и всех экспертов и консультантов региона.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли жизнь 13-летнему школьнику, попавшему в больницу в тяжелом состоянии после укуса энцефалитного клеща. За жизнь ребенка медики боролись на протяжении двух недель. В настоящее тюменец проходит в профильном медучреждении. Его жизни ничего не угрожает.