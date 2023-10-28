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Автоинспекторы проводят сплошные проверки на дорогах Тюменской области

Автоинспекторы проводят сплошные проверки на дорогах Тюменской области

28 октября 2023, 10:32
Фото: ГИБДД
Сплошные проверки на дорогах Тюменской области проводят инспекторы ГИБДД в эти выходные дни. Водителей проверяют на трезвость, а также соблюдение правил дорожного движения.
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ДТП

В настоящее время автоинспектора работают на федеральных трассах Тюмень-Омск, Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, а также в сельских населенных пунктах. Несколько автовладельцев уже привлечены к ответственности за незаконную тонировку и вождение авто в нетрезвом состоянии.

В частности, 47-летнего водителя отстранили от участия в дорожном движении в деревне Тоболтура в Тобольском районе. Мужчина был нетрезв — алкотестер показал 0,77 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Автомобилист признался, что пил пиво, после чего решил поехать в баню, в гости к маме. Как выяснилось, за руль тоболяк садится уже не в первый раз — водительских прав он лишен. Теперь ему грозит уголовная ответственность за пьяное вождение.

Всего за минувшую ночь на тюменских дорогах сотрудники ГИБДД поймали 14 пьяных водителей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в пятницу, 27 октября, под колеса иномарки на пешеходном переходе попал 9-летний школьник. Ребенок получил серьезную травму и был госпитализирован в больницу, в отделение реанимации. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

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