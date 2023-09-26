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Posted 26 сентября, 11:59

Published 26 сентября, 11:59

Modified Сегодня, 08:17

Updated Сегодня, 08:17

Жителей Ишимского района обследовали врачи из областного центра

Жителей Ишимского района обследовали врачи из областного центра

26 сентября 2023, 11:59
Фото: 1MI
По программе сотрудничества ОБ №4 и Многопрофильного консультативно-диагностического центра Тюмени более 300 жителей Ишимского района получили квалифицированную медицинскую помощь. Обследование прошло в городской поликлинике, сообщает пресс-служба депздрава региона.

В течение двух дней на базе поликлиники №3 работали специалисты: эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, пульмонолог, кардиолог, невролог, врач УЗИ. Кроме консультаций проводили диагностические обследования, в том числе эластометрию. Ее прошли 110 человек. Все пациенты состоят на диспансерном учете и были направлены на консультацию участковыми врачами-терапевтами.

«Работа выездной врачебной бригады имеет огромное значение для качества медицинской помощи и доступности ее получения. Благодаря сотрудничеству с МКДЦ мы повышаем эффективность лечения пациентов и сокращаем время ожидания необходимого специалиста, — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ОБ №4 Екатерина Клинкова. — Более того, благодаря профессионализму и опыту врачей выездной врачебной бригады удается быстро диагностировать заболевания и определить оптимальный курс лечения».

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