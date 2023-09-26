Жителей Ишимского района обследовали врачи из областного центра

Posted 26 сентября, 11:59
Published 26 сентября, 11:59
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
В течение двух дней на базе поликлиники №3 работали специалисты: эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, пульмонолог, кардиолог, невролог, врач УЗИ. Кроме консультаций проводили диагностические обследования, в том числе эластометрию. Ее прошли 110 человек. Все пациенты состоят на диспансерном учете и были направлены на консультацию участковыми врачами-терапевтами.
«Работа выездной врачебной бригады имеет огромное значение для качества медицинской помощи и доступности ее получения. Благодаря сотрудничеству с МКДЦ мы повышаем эффективность лечения пациентов и сокращаем время ожидания необходимого специалиста, — отметила заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической службе ОБ №4 Екатерина Клинкова. — Более того, благодаря профессионализму и опыту врачей выездной врачебной бригады удается быстро диагностировать заболевания и определить оптимальный курс лечения».