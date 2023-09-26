Жителей Ишимского района обследовали врачи из областного центра

В течение двух дней на базе поликлиники №3 работали специалисты: эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, пульмонолог, кардиолог, невролог, врач УЗИ. Кроме консультаций проводили диагностические обследования, в том числе эластометрию. Ее прошли 110 человек. Все пациенты состоят на диспансерном учете и были направлены на консультацию участковыми врачами-терапевтами.