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Posted 24 октября, 11:31

Published 24 октября, 11:31

Modified 24 октября, 11:33

Updated 24 октября, 11:33

Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам

Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам

24 октября 2023, 11:31
Фото: тг-канал Ильдар Хусаинов
Тюменский миллионер, руководитель федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов побывал в столовой Государственной и удивился крайне низким ценам на блюда в меню.
«Я так понял, здесь продают всё по себестоимости. По сравнению с Сочи как-будто нолика не хватает на ценнике. Кормят в столовой Госдумы вкусно, сервис хороший», — сообщил Хусаинов в своем тг-канале.

На фотографии, которую опубликовал бизнесмен видно, что порция салата из тертой моркови стоит 15 рублей, нарезка из свежих огурцов 37 рублей, из томатов — 35 рублей, бутерброд со свининой — 85 рублей.

Заметим, что в тюменских заведениях общепита найти салат за 15 рублей довольно проблематично. Самый простой салат «Витаминный» стоит минимума 60-90 рулей, из огурцов и томатов — 80 рублей, бутерброд с бужениной — не менее 100 рублей. В кафе цены на порядок выше.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожали яйца, говядина и фрукты. Рост стоимости яиц за год составил от 9 до 38 рублей за десяток, мясо выросло в цене до 700 рублей, бананы подорожали до 150 рублей.

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