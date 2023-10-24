Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам

Заметим, что в тюменских заведениях общепита найти салат за 15 рублей довольно проблематично. Самый простой салат «Витаминный» стоит минимума 60-90 рулей, из огурцов и томатов — 80 рублей, бутерброд с бужениной — не менее 100 рублей. В кафе цены на порядок выше.