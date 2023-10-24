Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам

Posted 24 октября, 11:31
Published 24 октября, 11:31
Modified 24 октября, 11:33
Updated 24 октября, 11:33
«Я так понял, здесь продают всё по себестоимости. По сравнению с Сочи как-будто нолика не хватает на ценнике. Кормят в столовой Госдумы вкусно, сервис хороший», — сообщил Хусаинов в своем тг-канале.
На фотографии, которую опубликовал бизнесмен видно, что порция салата из тертой моркови стоит 15 рублей, нарезка из свежих огурцов 37 рублей, из томатов — 35 рублей, бутерброд со свининой — 85 рублей.
Заметим, что в тюменских заведениях общепита найти салат за 15 рублей довольно проблематично. Самый простой салат «Витаминный» стоит минимума 60-90 рулей, из огурцов и томатов — 80 рублей, бутерброд с бужениной — не менее 100 рублей. В кафе цены на порядок выше.