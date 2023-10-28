nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Тюменская дачница рассказала о том, как хранить капусту

Тюменская дачница рассказала о том, как хранить капусту

28 октября 2023, 12:15
Фото: 1MI
Тюменская дачница Нина Петрова поделилась секретами, как сохранить долгое время свежим урожай капусты. По словам огородницы, сейчас наступило самое удачное время для отправки овоща на хранение.

Дачница отметила, что лучше хранить капусты в подполье или погребе — прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией, температурой воздуха 0.+2 и влажностью 85-90%. Однако перед отправкой на хранение овощи следует обработать — в противном случае на кочанах может появиться плесень.

Нина Петрова посоветовала тюменцам каждый вилок капусты завернуть в пищевую пленку или газеты. Это позволит защитить овощи от света и влаги. Долго хранить кочаны можно в мешках, в ящиках, в глине, песке или в подвешенном состоянии.

Стоит отметить, что хранить вилки нужно так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Желательно отдельно от других овощей. Таким образом урожай можно сохранить до 8 месяцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали свежие овощи и фрукты — рост цен на огурцы и томаты, в частности, составил 14-17%. Стоимость бананов выросла на 9 рублей.

Читайте также:
Тюменское отделение по борьбе с инсультами признано лучшим в РоссииТюменская семья попала в скандальное шоу федерального каналаВ Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Овощи#Дача#Урожай
Подпишитесь
«Я разочарован»: тюменский ветеран СВО решил вернуться на поле боя, но уже через ХМАО
Вчера, 08:01
«Земляки, укротившие слово»: знаете ли вы региональных поэтов и писателей?
Вчера, 07:32
В Тюмени курятина подорожала почти на 25%: когда упадут цены?
Сегодня, 11:26
Беременна в 16: тюменская школьница стала самой юной матерью года
Вчера, 07:59
Тюменская семья попала в скандальное шоу федерального канала
Сегодня, 11:54
Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ
Сегодня, 07:39