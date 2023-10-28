Тюменская дачница рассказала о том, как хранить капусту

Дачница отметила, что лучше хранить капусты в подполье или погребе — прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией, температурой воздуха 0.+2 и влажностью 85-90%. Однако перед отправкой на хранение овощи следует обработать — в противном случае на кочанах может появиться плесень.