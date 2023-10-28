Тюменская дачница рассказала о том, как хранить капусту

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Дачница отметила, что лучше хранить капусты в подполье или погребе — прохладном и темном месте с хорошей вентиляцией, температурой воздуха 0.+2 и влажностью 85-90%. Однако перед отправкой на хранение овощи следует обработать — в противном случае на кочанах может появиться плесень.
Нина Петрова посоветовала тюменцам каждый вилок капусты завернуть в пищевую пленку или газеты. Это позволит защитить овощи от света и влаги. Долго хранить кочаны можно в мешках, в ящиках, в глине, песке или в подвешенном состоянии.
Стоит отметить, что хранить вилки нужно так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Желательно отдельно от других овощей. Таким образом урожай можно сохранить до 8 месяцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожали свежие овощи и фрукты — рост цен на огурцы и томаты, в частности, составил 14-17%. Стоимость бананов выросла на 9 рублей.