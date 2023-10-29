В ДТП на тюменской трассе пострадали четыре человека, в том числе два подростка

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
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Updated Сегодня, 03:24
На 26-м километре трассы 31-летняя водитель Peugeot превысила скорость и не справилась с управлением транспортного средства, вследствие чего врезалась в столб. В результате аварии травмы получили сама водитель, две 16-летние пассажирки и одна 22-летняя.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что 25 октября в Тюмени на Салаирском тракте из-за гололеда автобус вылетел в кювет. В результате ДТП никто не пострадал.