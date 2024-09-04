Чем кормят тюменских сенаторов и сколько стоит их обед?

На этой неделе тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов посетил столовую для депутатов Государственной Думы и весьма удивился низким ценам на блюда в меню. Миллионер также отметил высокие уровень сервиса и качества блюд.