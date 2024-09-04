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46 выпускников 9 классов получат бесплатное образование в Петуховском техникуме МЭСХ
4 сентября, 05:26
2023
Их там десятки, если не сотни: тюменскую школу атаковали тараканы
23 декабря 2023, 11:19
Чем кормят тюменских сенаторов и сколько стоит их обед?
На этой неделе тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов посетил столовую для депутатов Государственной Думы и весьма удивился низким ценам на блюда в меню. Миллионер также отметил высокие уровень сервиса и качества блюд.
29 октября 2023, 04:05
Стоимость обеда в столовой Думы удивила тюменцев
После публикации Ильдара Хусаинова тюменцам стало интересно, сколько же платят за обед тюменские депутаты. Оказалось, что еще есть чему удивляться.
26 октября 2023, 03:28
Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов побывал в столовой Госдумы и удивился ценам
Тюменский миллионер, руководитель федерального агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов побывал в столовой Государственной и удивился крайне низким ценам на блюда в меню.
24 октября 2023, 11:31
В ТВВИКУ открыли большую современную столовую
Новая столовая на 1 200 мест стала первым объектом, возведенным в рамках масштабной реконструкции военно-инженерного училища, сообщили в инфоцентре регионального правительства.
1 февраля 2023, 14:23

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