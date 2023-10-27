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Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Работники тюменских компаний высказались об атмосфере в коллективах

«Каждый сам за себя»: тюменцы высказались об атмосфере на рабочем месте

27 октября 2023, 03:08
Фото: Midjourney

Работники тюменских компаний высказались об атмосфере в коллективах

Комфортная атмосфера внутри рабочего коллектива — важный элемент, который может удержать и мотивировать сотрудника. Выяснилось, что этим могут похвастаться далеко не все компании.

Далеко не все тюменцы считают, что в их коллективе царит атмосфера взаимного уважения и понимания. Исследователи HH.ru опросили работников разных компаний и выяснили, как они оценивают общую атмосферу внутри коллектива.

Согласно данным исследования, большинство тюменцев считают, что у них в компании нет взаимного доверия и сплоченности, а каждый сотрудник отвечает сам за себя. Кроме того, не у всех работников есть возможность делиться мыслями и идеями с коллегами и руководством.

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Самое скептичное мнение об атмосфере на рабочем месте сложилось у представителей сферы безопасности, юристов, бухгалтеров, а также медиков и фармацевтов. Наиболее комфортная рабочая атмосфера царит в сфере искусства, развлечений и массмедиа.

Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменские работодатели начали соглашаться на удаленщиков от безысходности. Из-за дефицита кадров им приходится предлагать потенциальным работникам наиболее выгодные условия сотрудничества.

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#Общество#Тюменская область#Работа#Опрос#Любовь Селезнева
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