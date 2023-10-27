«Каждый сам за себя»: тюменцы высказались об атмосфере на рабочем месте

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Далеко не все тюменцы считают, что в их коллективе царит атмосфера взаимного уважения и понимания. Исследователи HH.ru опросили работников разных компаний и выяснили, как они оценивают общую атмосферу внутри коллектива.
Согласно данным исследования, большинство тюменцев считают, что у них в компании нет взаимного доверия и сплоченности, а каждый сотрудник отвечает сам за себя. Кроме того, не у всех работников есть возможность делиться мыслями и идеями с коллегами и руководством.
Самое скептичное мнение об атмосфере на рабочем месте сложилось у представителей сферы безопасности, юристов, бухгалтеров, а также медиков и фармацевтов. Наиболее комфортная рабочая атмосфера царит в сфере искусства, развлечений и массмедиа.
Ранее «Наш Город» рассказал, что тюменские работодатели начали соглашаться на удаленщиков от безысходности. Из-за дефицита кадров им приходится предлагать потенциальным работникам наиболее выгодные условия сотрудничества.