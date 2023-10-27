«Каждый сам за себя»: тюменцы высказались об атмосфере на рабочем месте

Согласно данным исследования, большинство тюменцев считают, что у них в компании нет взаимного доверия и сплоченности, а каждый сотрудник отвечает сам за себя. Кроме того, не у всех работников есть возможность делиться мыслями и идеями с коллегами и руководством.