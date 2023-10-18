Работа мечты: в Тюмени ищут опытного дегустатора коктейлей

Вакансия размещена на сайте hh. Заработная плата в ней не указана, зато перечислены дополнительные бонусы: новый вкусовой опыт; еженедельные эксклюзивные дегустации минимум 12 напитков; гибкий график — занятость от полутора часов в неделю.