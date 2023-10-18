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Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:53

Updated Сегодня, 13:53

Работа мечты: в Тюмени ищут опытного дегустатора коктейлей

Работа мечты: в Тюмени ищут опытного дегустатора коктейлей

18 октября 2023, 13:03
Фото: 1MI
Тюменская сеть баров ищет профессионального дегустатора коктейлей. Претендент на вакансию должен иметь опыт работы, быть позитивным, ответственным, энергичным и главное — уметь быстро не пьянеть.

Вакансия размещена на сайте hh. Заработная плата в ней не указана, зато перечислены дополнительные бонусы: новый вкусовой опыт; еженедельные эксклюзивные дегустации минимум 12 напитков; гибкий график — занятость от полутора часов в неделю.

«Главный критерий отбора — любовь к барному искусству и опыт в тестировании коктейлей. Такая вакансия подойдет для ценителей вкуса, любителей открывать для себя что-то новое и людей занимающих активную жизненную позицию», — сказано в объявлении.

Ранее «Наш город» рассказал, каким специалистам тюменские работодатели предлагают самую большую зарплату. Как оказалось, самая дорогая вакансия сейчас — водитель грузовика.

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