Тюменские работодатели начали соглашаться на удаленщиков из-за безысходности

Posted 25 октября, 06:27
Published 25 октября, 06:27
Modified 25 октября, 06:29
Updated 25 октября, 06:29
На рынке труда в Тюменской области растет число вакансий, подразумевающих под собой удаленную работу. При этом, у работодателей увеличивается спрос на специалистов по подбору персонала, чтобы успевать закрывать вакантные позиции. Им, к слову, тоже предлагают работать удаленно.
Специалисты исследовательского центра «Работа.ру» отметили, что компании ищут удаленщиков вынужденно: из-за дефицита кадров им приходится предлагать потенциальным работникам более выгодные условия труда, в том числе и возможность работы на дому.
Удаленный режим работы был введен в период пандемии. На данный момент после отмены ковидных ограничений вернули своих сотрудников в офисы 55% тюменских компаний, 8% решили продолжить работу на удаленке, а 37% перешли на гибридный формат — удаленный режим с периодическим посещением офиса.
2023 год заставил работодателей вновь задуматься о смене рабочего формата: почти во всех сферах возник кадровый голод. Из-за этого компании снова начали предлагать удаленку, а количество таких вакансии увеличилось в 3.7 раза. Самыми востребованными работниками-удаленщиками оказались специалисты по подбору персонала, менеджеры по продажам и операторы колл-центров.
Ранее «Наш Город» назвал три самых высокооплачиваемых вакансии в Тюмени. Самая большая зарплата предлагается агентам по недвижимости, каменщикам и водителям грузовиков.