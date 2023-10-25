Тюменские работодатели начали соглашаться на удаленщиков из-за безысходности

На рынке труда в Тюменской области растет число вакансий, подразумевающих под собой удаленную работу. При этом, у работодателей увеличивается спрос на специалистов по подбору персонала, чтобы успевать закрывать вакантные позиции. Им, к слову, тоже предлагают работать удаленно.