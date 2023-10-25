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Posted 25 октября, 06:27

Published 25 октября, 06:27

Modified 25 октября, 06:29

Updated 25 октября, 06:29

Тюменские работодатели начали соглашаться на удаленщиков из-за безысходности

Тюменские работодатели начали соглашаться на удаленщиков из-за безысходности

25 октября 2023, 06:27
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
Удаленный режим работы был введен в период пандемии. Он был отменен, но теперь работодатели вынуждены вновь к нему вернуться.

На рынке труда в Тюменской области растет число вакансий, подразумевающих под собой удаленную работу. При этом, у работодателей увеличивается спрос на специалистов по подбору персонала, чтобы успевать закрывать вакантные позиции. Им, к слову, тоже предлагают работать удаленно.

Специалисты исследовательского центра «Работа.ру» отметили, что компании ищут удаленщиков вынужденно: из-за дефицита кадров им приходится предлагать потенциальным работникам более выгодные условия труда, в том числе и возможность работы на дому.

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Удаленный режим работы был введен в период пандемии. На данный момент после отмены ковидных ограничений вернули своих сотрудников в офисы 55% тюменских компаний, 8% решили продолжить работу на удаленке, а 37% перешли на гибридный формат — удаленный режим с периодическим посещением офиса.

2023 год заставил работодателей вновь задуматься о смене рабочего формата: почти во всех сферах возник кадровый голод. Из-за этого компании снова начали предлагать удаленку, а количество таких вакансии увеличилось в 3.7 раза. Самыми востребованными работниками-удаленщиками оказались специалисты по подбору персонала, менеджеры по продажам и операторы колл-центров.

Ранее «Наш Город» назвал три самых высокооплачиваемых вакансии в Тюмени. Самая большая зарплата предлагается агентам по недвижимости, каменщикам и водителям грузовиков.

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