Итоги дня в Тюмени: бананы дорожают, рождаемость падает, брат изнасиловал сестру

В магазинах региона заметно выросла цена на бананы. В некоторых торговых точках их стоимость достигает уже 150 рублей. И по прогнозам экспертов, это еще не предел. Основный факторы роста цен на бананы — низкий урожай и сложная логистика. В Россию их везут из Эквадора — это 96 процентов от всего импорта заморского продукта.