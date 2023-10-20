Итоги дня в Тюмени: бананы дорожают, рождаемость падает, брат изнасиловал сестру

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
Тюменские дома снова начали обходить коммивояжеры, предлагающие купить у них разные вещи. В основном это китайские копии брендов. Однако стоимость у них не ниже оригиналов.
Горожан беспокоит, что продавцы ходят по квартирам в поисках пенсионеров, которым из-за их доверчивости, легче «впихнуть» неликвидный товар.
«Я в последний момент остановила соседскую бабушку, которая хотела купить у них миксер, несколько ножей и губки для мытья посуды. За все эти товары продавцы просили у нее около 15 тысяч рублей. Хотя всем этим вещам красная цена — не больше тысячи», — рассказала тюменка.
В магазинах региона заметно выросла цена на бананы. В некоторых торговых точках их стоимость достигает уже 150 рублей. И по прогнозам экспертов, это еще не предел. Основный факторы роста цен на бананы — низкий урожай и сложная логистика. В Россию их везут из Эквадора — это 96 процентов от всего импорта заморского продукта.
На сегодня самые дешевые бананы в Тюмени продает «Лента», а самые дорогие «Монетка».
Жительница Исетского района обратилась в полицию с заявлением на своего сына. Она обвинила подростка в изнасиловании сестры. Известно, что девочке не исполнилось 14 лет.
По словам потерпевшей, произошло это прошлым августом. Но она не знала, как рассказать о случившемся матери. Обратилась к ней тогда, когда брат снова стал домогаться ее.
По факту заявления возбуждено уголовное дело. На время следствия подросток будет находиться в СИЗО.
Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запретит российским деревням и селам носить неблагозвучные названия. По мнению народных избранников, такие населенные пункты, как Мусорка, Пуково, Бухалово, Лох должны быть переименованы.
Если проект будет принят, то с карты страны исчезнут сотни таких деревень и сел. В Тюменской области смена имен может грозить деревне Вагина в Аромашевском районе, и селу Конченбург в Нижнетавдинском районе.
На территории Тюменской области с января по август зарегистрировано 8,5 тысяч новорожденных. Это значительно меньше, чем в предыдущие два года, когда показатели рождаемости поднимались до 13 тысяч.
Спад рождаемости эксперты связывают с демографической ямой 90-х. Вторая причина — снижение зарегистрированных браков. В этом году в Тюменской области поженились 5 тысяч пар, в прошлом — 8 тысяч.