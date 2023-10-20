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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Итоги дня в Тюмени: бананы дорожают, рождаемость падает, брат изнасиловал сестру

Итоги дня в Тюмени: бананы дорожают, рождаемость падает, брат изнасиловал сестру

20 октября 2023, 14:42
Фото: nashgorod.ru
Дайджест событий за 20 октября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

В Тюмень вернулись продавцы из девяностых

Тюменские дома снова начали обходить коммивояжеры, предлагающие купить у них разные вещи. В основном это китайские копии брендов. Однако стоимость у них не ниже оригиналов.

Горожан беспокоит, что продавцы ходят по квартирам в поисках пенсионеров, которым из-за их доверчивости, легче «впихнуть» неликвидный товар.

«Я в последний момент остановила соседскую бабушку, которая хотела купить у них миксер, несколько ножей и губки для мытья посуды. За все эти товары продавцы просили у нее около 15 тысяч рублей. Хотя всем этим вещам красная цена — не больше тысячи», — рассказала тюменка.
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В Тюменской области резко подорожали бананы

В магазинах региона заметно выросла цена на бананы. В некоторых торговых точках их стоимость достигает уже 150 рублей. И по прогнозам экспертов, это еще не предел. Основный факторы роста цен на бананы — низкий урожай и сложная логистика. В Россию их везут из Эквадора — это 96 процентов от всего импорта заморского продукта.

На сегодня самые дешевые бананы в Тюмени продает «Лента», а самые дорогие «Монетка».

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Тюменский подросток задержан за изнасилование несовершеннолетней сестры

Жительница Исетского района обратилась в полицию с заявлением на своего сына. Она обвинила подростка в изнасиловании сестры. Известно, что девочке не исполнилось 14 лет.

По словам потерпевшей, произошло это прошлым августом. Но она не знала, как рассказать о случившемся матери. Обратилась к ней тогда, когда брат снова стал домогаться ее.

По факту заявления возбуждено уголовное дело. На время следствия подросток будет находиться в СИЗО.

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Тюменским деревням могут поменять оскорбительные названия

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который запретит российским деревням и селам носить неблагозвучные названия. По мнению народных избранников, такие населенные пункты, как Мусорка, Пуково, Бухалово, Лох должны быть переименованы.

Если проект будет принят, то с карты страны исчезнут сотни таких деревень и сел. В Тюменской области смена имен может грозить деревне Вагина в Аромашевском районе, и селу Конченбург в Нижнетавдинском районе.

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Тюменской области угрожает демографический кризис

На территории Тюменской области с января по август зарегистрировано 8,5 тысяч новорожденных. Это значительно меньше, чем в предыдущие два года, когда показатели рождаемости поднимались до 13 тысяч.

Спад рождаемости эксперты связывают с демографической ямой 90-х. Вторая причина — снижение зарегистрированных браков. В этом году в Тюменской области поженились 5 тысяч пар, в прошлом — 8 тысяч.

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