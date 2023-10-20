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Тюменцам пообещали снежные выходные с гололедом

Тюменцам пообещали снежные выходные с гололедом

20 октября 2023, 10:01
Фото: 1MI
Погода в Тюменской области на этих выходных ожидается максимально разнообразная. По прогнозам синоптиков, в дневное время 21 и 22 октября средняя температура воздуха составит +4 градуса, а в ночное — +1. Тюменцев также предупредили о гололеде.

В субботу погода в Тюмени отличится непостоянством: в течение дня будет облачно, периодически будут появляться прояснения, днем прогнозируется небольшой снег с дождем и стабильные +5 градусов. Утром температура воздуха составит +1+3 градуса, а вечером — +2.

В воскресенье также будет облачно и с прояснениями, утром ожидается мокрый снег и нулевая температура. Днем она поднимется до +1, а к вечеру снова опустится до нуля.

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В ночь с пятницы на субботу в Тобольске пройдет снег с дождем, а на протяжении оставшегося дня погода будет облачной и с прояснениями, без осадков. Утром прогнозируются от нуля до +3 градусов, днем — +3+5, а вечером — от нуля до +1.

Утром в воскресенье пройдет небольшой мокрый снег, на протяжении дня ожидается облачная с прояснениями погода. В утреннее время суток синоптики обещают колебание температуры от -1 до +1, днем — от +1 до +2, а вечером — от -1 до -2.

Суббота в Ялуторовске будет преимущественно облачной, но прояснения также будут. Ближе к вечеру ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +1+4 градуса, днем — +5+6, а вечером — +2.

В ночь с субботы на воскресенье начнется мокрый снег, который не закончится до полудня. На протяжении дня будет облачно и с прояснениями. Утром ожидается нулевая температура, днем она будет стабильно держаться на отметке в +1 градус, а вечером — колебаться от нуля до -1.

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В ночь с пятницы на субботу в Ишиме пройдет небольшой мокрый снег, он закончится ближе к 8 утра. Днем будет облачно, с прояснениями, а вечером — ясно. Утром температура воздуха составит +1 градус, днем — +5+6, вечером — +1+3.

В воскресенье на протяжении всего дня будет пасмурно, а мокрый снег, который начнется ночью, не закончится до вечера. Утром синоптики обещают +2 градуса, днем — +1+2, вечером — -1.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в МЧС предупреждает жителей Тюменской области о гололеде в эти выходные. В ведомстве также дали рекомендации, как обезопасить себя в плохую погоду.

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