Тюменцам пообещали снежные выходные с гололедом

В ночь с субботы на воскресенье начнется мокрый снег, который не закончится до полудня. На протяжении дня будет облачно и с прояснениями. Утром ожидается нулевая температура, днем она будет стабильно держаться на отметке в +1 градус, а вечером — колебаться от нуля до -1.