Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал о шантаже

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Политик рассказал городскому телеканалу о давлении, оказываемым на него со стороны горожан. Не выполненная в качестве градоначальника работа могла стать поводом для шантажа. Тюменцы грозились заявить о неуспехе экс-мэра в газету «Тюменский курьер».
«Когда люди видели, что я не буду решать этот вопрос или я отказываю, они мне говорили: дождешься, Киричук! Мы или в газету „Тюменский курьер“ напишем, или в программу „Город“ заявим», — поделился политический деятель Степан Киричук.