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Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал о шантаже

Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал о шантаже

20 октября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Бывшему мэру Тюмени Степану Киричуку угрожали публикациями в местной газете за отказ от выполнения работы.

Политик рассказал городскому телеканалу о давлении, оказываемым на него со стороны горожан. Не выполненная в качестве градоначальника работа могла стать поводом для шантажа. Тюменцы грозились заявить о неуспехе экс-мэра в газету «Тюменский курьер».

«Когда люди видели, что я не буду решать этот вопрос или я отказываю, они мне говорили: дождешься, Киричук! Мы или в газету „Тюменский курьер“ напишем, или в программу „Город“ заявим», — поделился политический деятель Степан Киричук.
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#Общество#Тюмень#Газета#Степан Киричук#Тюменский курьер#Шантаж#Дмитрий Балобанов
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