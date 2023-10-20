Экс-мэр Тюмени Киричук рассказал о шантаже

Политик рассказал городскому телеканалу о давлении, оказываемым на него со стороны горожан. Не выполненная в качестве градоначальника работа могла стать поводом для шантажа. Тюменцы грозились заявить о неуспехе экс-мэра в газету «Тюменский курьер».