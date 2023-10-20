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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

В Тюменской области резко упала рождаемость

В Тюменской области резко упала рождаемость

20 октября 2023, 12:04
Фото: 1MI
Падение рождаемости стало не единственной проблемой региональной демографии — сократилось также и количество заключенных брачных союзов.

За 8 месяцев 2023 года в Тюмени появились на свет 8,5 тысяч малышей. За предыдущие два года показатели рождаемости поднимались до 13 тысяч. Такое снижение напрямую связано и с количеством браков в городе — их тоже стало меньше. В этом всего 5 тысяч пар вступили в брачный союз. Отметим, что в прошлом году поженились 8 тысяч пар.

Ирина Казакевич, председатель комитета ЗАГС администрации Тюмени, назвала причину неутешительной статистики. По ее словам, спад рождаемости обусловлен малочисленностью граждан, рожденных после распада СССР.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Демография#Браки#Рождаемость#Администрация Тюмени#Дмитрий Балобанов
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