В Тюменской области резко упала рождаемость

За 8 месяцев 2023 года в Тюмени появились на свет 8,5 тысяч малышей. За предыдущие два года показатели рождаемости поднимались до 13 тысяч. Такое снижение напрямую связано и с количеством браков в городе — их тоже стало меньше. В этом всего 5 тысяч пар вступили в брачный союз. Отметим, что в прошлом году поженились 8 тысяч пар.