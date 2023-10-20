Это неприлично: в Тюменской области могут исчезнуть деревни Конченбург и Вагина

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
В качестве примеров парламентарии приводят такие названия сел, как Мусорка, Пуково, Бухалово, Лох, расположенные в Самарской, Саратовской, Тверской и других областях. Если документ будет одобрен, то с карты могут исчезнуть сотни российских деревень, в том числе и тюменских.
На юге тюменского региона вероятными кандидатами на вылет являются деревня Вагина, расположенная в Аромашевском районе, и село Конченбург Нижнетавдинского района. В первом населенном пункте проживают 183 человека, во втором 189.
Название деревни Вагина Аромашевского района, по одному из предположений, происходит из фамилии основателя Вагина. Вторая версия — деревня так названа из-за русского диалекта, в котором «вага» — это жердь, которой поднимают тяжести. Так как на территории региона много болот, через которые переносили груз на вагах, возможно, поэтому так и назвали поселение.
Что касается села Конченбург, то его название, по данным Википедии, происходит от сибирско-татарского словосочетания со значением «пролитая кровь»: «хан» (или «кан» — кровь) и «цабыр» (рубить). Достопримечательностями села являются две мечети, одна из которых старинная. Кроме того, в окрестностях поселениях расположено место захоронения исламских деятелей Западной Сибири.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области летом этого года упразднили деревню Рязанова Викуловского района. В населенном пункте никто не жил с начала 2000-х годов, также отсутствовали соцучреждения .