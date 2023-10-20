nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

В Тюменской области могут исчезнуть села Конченбург и Вагина

Это неприлично: в Тюменской области могут исчезнуть деревни Конченбург и Вагина

20 октября 2023, 10:19
Фото: 1MI

В Тюменской области могут исчезнуть села Конченбург и Вагина

С карты юга Тюменской области могут исчезнуть ряд деревень из-за законопроекта, внесенного депутатами Государственной Думы, в котором предлагается ввести запрет на оскорбительные названия сел и деревень.

В качестве примеров парламентарии приводят такие названия сел, как Мусорка, Пуково, Бухалово, Лох, расположенные в Самарской, Саратовской, Тверской и других областях. Если документ будет одобрен, то с карты могут исчезнуть сотни российских деревень, в том числе и тюменских.

На юге тюменского региона вероятными кандидатами на вылет являются деревня Вагина, расположенная в Аромашевском районе, и село Конченбург Нижнетавдинского района. В первом населенном пункте проживают 183 человека, во втором 189.

Название деревни Вагина Аромашевского района, по одному из предположений, происходит из фамилии основателя Вагина. Вторая версия — деревня так названа из-за русского диалекта, в котором «вага» — это жердь, которой поднимают тяжести. Так как на территории региона много болот, через которые переносили груз на вагах, возможно, поэтому так и назвали поселение.

Что касается села Конченбург, то его название, по данным Википедии, происходит от сибирско-татарского словосочетания со значением «пролитая кровь»: «хан» (или «кан» — кровь) и «цабыр» (рубить). Достопримечательностями села являются две мечети, одна из которых старинная. Кроме того, в окрестностях поселениях расположено место захоронения исламских деятелей Западной Сибири.

В Тюмени появится многоуровневая дорожная развязка на улице Профсоюзной
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области летом этого года упразднили деревню Рязанова Викуловского района. В населенном пункте никто не жил с начала 2000-х годов, также отсутствовали соцучреждения .

Читайте также:
В Бердюжском районе матери-участника СВО отказали в отпуске для встречи с сыномСемья бойца СВО из Тюмени забрала у матери ребенка и пытается отсудить второгоВ Тюмень прилетел важный министр
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Госдума РФ#Депутаты#Деревни#Законопроект#Законопроекты
Подпишитесь
«Все началось с библиотеки»: как тюменка стала известной порноактрисой
Сегодня, 08:19
Тюменцам пообещали снежные выходные с гололедом
Сегодня, 10:01
«Их никто не покупает, лежат и гниют». В Тюмени взлетели цены на бананы. ФОТО
Сегодня, 06:46
«Машина времени»: лишь 1 из 100 тюменцев узнает эти городские места по архивным фото
Сегодня, 07:06
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Вчера, 06:01