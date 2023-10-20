Это неприлично: в Тюменской области могут исчезнуть деревни Конченбург и Вагина

Название деревни Вагина Аромашевского района, по одному из предположений, происходит из фамилии основателя Вагина. Вторая версия — деревня так названа из-за русского диалекта, в котором «вага» — это жердь, которой поднимают тяжести. Так как на территории региона много болот, через которые переносили груз на вагах, возможно, поэтому так и назвали поселение.