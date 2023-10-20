Привет из девяностых: в Тюмень вернулись торговцы китайским ширпотребом

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:46
В Тюмень вернулись девяностые: по домам снова начали ходить торговцы, предлагающие горожанам поддельные товары из Китая под видом европейских. Их целевая аудитория — пожилые люди, обмануть которых зачастую не составляет труда.
«Мы живем на улице Сосьвинской. На прошлой неделе эти продавцы ходили по нашему микрорайону несколько дней подряд. Я посмотрела, что они продают: это обычный китайский ширпотреб. Но они утверждают, что торгуют качественными товарами, которые были произведены в Европе», — поделилась местная жительница с изданием «URA.ru»
Она утверждает, что торговцы пытаются узнать, в каких квартирах живут пенсионеры, потому что для них якобы предусмотрены большие скидки.
«Я в последний момент остановила соседскую бабушку, которая хотела купить у них миксер, несколько ножей и губки для мытья посуды. За все эти товары продавцы просили у нее около 15 тысяч рублей. Хотя всем этим вещам красная цена — не больше тысячи. Пришлось прогнать их из нашего подъезда, чтобы кто-нибудь из стариков не отдал „предпринимателям“ свою пенсию», — добавила женщина.
Ранее «Наш Город» сообщал, что возле тюменских рынков и торговых центров заметили людей, предлагающих купить валюту по выгодной цене. Сомнительные продавцы представляются сотрудниками банков.