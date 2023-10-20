nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:44

Published Сегодня, 04:44

Modified Сегодня, 04:46

Updated Сегодня, 04:46

Торговцы из девяностых снова начали продавать китайские подделки в Тюмени

Привет из девяностых: в Тюмень вернулись торговцы китайским ширпотребом

20 октября 2023, 04:44
Фото: Николай Русанов / 1MI

Торговцы из девяностых снова начали продавать китайские подделки в Тюмени

По подъездам тюменских домов снова начали ходить продавцы, предлагающие купить китайские подделки по цене оригинала. Местным жителям приходится защищать пенсионеров, чтобы спасти их от обмана.

В Тюмень вернулись девяностые: по домам снова начали ходить торговцы, предлагающие горожанам поддельные товары из Китая под видом европейских. Их целевая аудитория — пожилые люди, обмануть которых зачастую не составляет труда.

«Мы живем на улице Сосьвинской. На прошлой неделе эти продавцы ходили по нашему микрорайону несколько дней подряд. Я посмотрела, что они продают: это обычный китайский ширпотреб. Но они утверждают, что торгуют качественными товарами, которые были произведены в Европе», — поделилась местная жительница с изданием «URA.ru»
Спекулянты в сети: тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах
Узнать подробнее

Она утверждает, что торговцы пытаются узнать, в каких квартирах живут пенсионеры, потому что для них якобы предусмотрены большие скидки.

«Я в последний момент остановила соседскую бабушку, которая хотела купить у них миксер, несколько ножей и губки для мытья посуды. За все эти товары продавцы просили у нее около 15 тысяч рублей. Хотя всем этим вещам красная цена — не больше тысячи. Пришлось прогнать их из нашего подъезда, чтобы кто-нибудь из стариков не отдал „предпринимателям“ свою пенсию», — добавила женщина.

Ранее «Наш Город» сообщал, что возле тюменских рынков и торговых центров заметили людей, предлагающих купить валюту по выгодной цене. Сомнительные продавцы представляются сотрудниками банков.

Читайте также:
В Тюмени вырос интерес к банкротным торгамВ Тюменской области у пенсионеров украли более 500 тысяч рублейРоссийские маркетплейсы Ozon и Wildberries массово торгуют подделками
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Пенсионеры#Торговля#Подделки#Обман#Любовь Селезнева
Подпишитесь
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Вчера, 06:01
«Проще не вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками
Вчера, 08:09
В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. В чем причина?
Вчера, 07:33
«Сделали агрессорами»: мамы детей, затравивших пятиклассника, рассказали свою версию
Вчера, 09:41
«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину
Вчера, 13:44
«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах
Вчера, 05:19