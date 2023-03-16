Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries массово торгуют подделками

Posted Сегодня, 19:16
Published Сегодня, 19:16
Modified Сегодня, 19:16
Updated Сегодня, 19:16
Крупнейшие игроки интернет-торговли делают вид, что они лишь торговые площадки, а не продавцы, и потому претензии должны предъявляться по другому адресу. Юристы полагают, что на обычном рынке администрация отвечает и за пожарную безопасность, и за соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, и за обеспечение безопасных условий труда. Пока эти акты не действуют в отношении маркетплейсов.
В настоящий момент сотни известных брендов ушли из РФ. Больше половины из них занимались импортом и продажей товаров широкого потребления. Теперь на Ozon и Wildberries появились позиции, которые отечественные покупатели уже не надеялись увидеть - Adidas, Reebok, Nike, Puma и других.
«Не секрет, что рынок ширпотреба наводнен подделками. Считается, что их большей частью продают частные продавцы на Авито. Но, тем не менее, тот же самый товар можно встретить и на WB и Ozon, где они реализуются вполне открыто. Признаки подделок – неоправданно низкая цена, несоответствие модели каталогу производителя», - сообщают «Новые известия».
Обычный офф-лайн магазин обязан размещать на ценниках информацию об импортере , и это считается обязательным. Если речь идет о поддельных товарах, то сведения об импортере будут отсутствовать либо окажутся «липовыми».
В любом случае, современные маркетплейсы представляют из себя огромную яму, в которой среди нормальной легальной продукции можно встретить и откровенные подделки, и очень похожие на оригинал копии. При таких обстоятельствах необходимо на законодательном уровне установить жесткие требования для функционирования маркетплейсов, а также административную и уголовную ответственность за их нарушения в качестве специальных составов в КоАП и УК РФ. Иначе рычагов воздействия на дельцов от интернет-торговли просто не найти.