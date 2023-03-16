Российские маркетплейсы Ozon и Wildberries массово торгуют подделками

В любом случае, современные маркетплейсы представляют из себя огромную яму, в которой среди нормальной легальной продукции можно встретить и откровенные подделки, и очень похожие на оригинал копии. При таких обстоятельствах необходимо на законодательном уровне установить жесткие требования для функционирования маркетплейсов, а также административную и уголовную ответственность за их нарушения в качестве специальных составов в КоАП и УК РФ. Иначе рычагов воздействия на дельцов от интернет-торговли просто не найти.