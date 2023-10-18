Спекулянты в сети: тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Тюменцы начали сами устанавливать курс валют, торгуя долларами и евро в чатах. Подобного рода объявления можно встретить в Телеграм-каналах.
«Продам 50 000$ по 73 рубля. Тюмень», — пишет один из пользователей.
Для сравнения, официально 1 доллар сейчас стоит 97.62 рубля, а евро — 103.38 рубля. Помимо этого, тюменцы продают и другую валюту. Так, в чатах можно встретить предложения о покупке тайского бата, швейцарского франка и шри-ланкийской рупии.
Ранее «Наш Город» писал, что спекулянты были замечены у тюменских рынков и торговых центров. Сомнительные продавцы пытаются убедить горожан, что являются представителями крупных банков.