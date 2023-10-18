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Купить в социальных сетях можно не только доллар и евро

Спекулянты в сети: тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах

18 октября 2023, 07:52
Фото: 1MI
Купить в социальных сетях можно не только доллар и евро

Тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах

Жители Тюмени начали экономить на покупке зарубежной валюты. Для этого они собрались в чатах, где каждый предлагает свой курс.

Тюменцы начали сами устанавливать курс валют, торгуя долларами и евро в чатах. Подобного рода объявления можно встретить в Телеграм-каналах.

«Продам 50 000$ по 73 рубля. Тюмень», — пишет один из пользователей.

Для сравнения, официально 1 доллар сейчас стоит 97.62 рубля, а евро — 103.38 рубля. Помимо этого, тюменцы продают и другую валюту. Так, в чатах можно встретить предложения о покупке тайского бата, швейцарского франка и шри-ланкийской рупии.

Ранее «Наш Город» писал, что спекулянты были замечены у тюменских рынков и торговых центров. Сомнительные продавцы пытаются убедить горожан, что являются представителями крупных банков.

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#Общество#Экономика#Тюменская область#Тюменцы#Торговля#Курс валюты#Доллар#Спекуляция#Любовь Селезнева
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