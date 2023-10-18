Спекулянты в сети: тюменцы наладили торговлю валютой в специальных чатах

Для сравнения, официально 1 доллар сейчас стоит 97.62 рубля, а евро — 103.38 рубля. Помимо этого, тюменцы продают и другую валюту. Так, в чатах можно встретить предложения о покупке тайского бата, швейцарского франка и шри-ланкийской рупии.