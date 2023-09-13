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Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Греф: Твёрдая валюта сейчас не даёт доходности

Греф: Твёрдая валюта сейчас не даёт доходности

13 сентября 2023, 09:08
Фото: 1MI
Руководитель Сбербанка Герман Греф дал интервью Наиле Аскер-заде, в котором рассказал о перспективных на данный момент инструментах инвестирования.

По словам Грефа, универсальных советов не бывает, но если рассмотреть нынешнюю ситуацию, то следует избавиться от твёрдых валют. Они уже не дают прежней доходности, пишет fedpress.ru.

В то же время российский рынок обладает полным спектром инструментов, помогающих нивелировать любые риски, в том числе валютные.

Греф заявил, что сегодня лучше инвестировать в рублёвые облигации, но лучше всего вкладываться в акции.

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