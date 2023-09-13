Греф: Твёрдая валюта сейчас не даёт доходности

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
По словам Грефа, универсальных советов не бывает, но если рассмотреть нынешнюю ситуацию, то следует избавиться от твёрдых валют. Они уже не дают прежней доходности, пишет fedpress.ru.
В то же время российский рынок обладает полным спектром инструментов, помогающих нивелировать любые риски, в том числе валютные.
Греф заявил, что сегодня лучше инвестировать в рублёвые облигации, но лучше всего вкладываться в акции.