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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

У тюменских рынков и ТЦ замечены фарцовщики валютой

У тюменских рынков и ТЦ замечены фарцовщики валютой

12 октября 2023, 13:07
Фото: 1MI
Возле тюменских рынков и торговых центров замечены некие люди, которые предлагают прохожим купить у них валюту дешевле, чем в банках.

Фарцовщиков уже видели неподалеку от ТЦ «Остров» и Ватутинского рынка, пишет Ура. ру. Однако очевидцы покупать валюту у сомнительных продавцов отказались. Хотя те уверяли, что представляют крупные банки. Курс у менял — 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.

Ранее «Наш город» писал о том, что российские экспортеры теперь будут обязаны продавать свою валютную выручку. По мнению федеральных властей, это поможет стабилизировать рубль.

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#Общество#Тюмень#Ирина Швецова#Курс валюта#Валюта#Доллар#Евро
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