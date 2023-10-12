У тюменских рынков и ТЦ замечены фарцовщики валютой

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Фарцовщиков уже видели неподалеку от ТЦ «Остров» и Ватутинского рынка, пишет Ура. ру. Однако очевидцы покупать валюту у сомнительных продавцов отказались. Хотя те уверяли, что представляют крупные банки. Курс у менял — 80 рублей за доллар и 90 рублей за евро.
Ранее «Наш город» писал о том, что российские экспортеры теперь будут обязаны продавать свою валютную выручку. По мнению федеральных властей, это поможет стабилизировать рубль.