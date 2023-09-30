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В Тюмени вырос интерес к банкротным торгам

В Тюмени вырос интерес к банкротным торгам

30 сентября 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Тюмени вырос спрос на автомобили и квартиры, продаваемые на банкротных торгах. По словам экспертов, число выставленных на такие аукционы авто и квартир возросло в 2,5 раза.

Эксперты связывают повышенный интерес тюменцев к банкротным торгам с экономической выгодой. На аукционе можно приобрести квартиру или авто по цене от 10 до 50% ниже рыночной.

«В некоторых случаях цена может снижаться до 50% или 10% от первоначальной, иногда последний шаг — символическая цена 10 или 1000 ₽. За последний год процент выгоды от покупки вырос на 50% по сравнению с тем же периодом 2022 года», — пояснил РБК Тюмень эксперт «Росэлторга» Владимир Яковлев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области автомобиль «Москвич» вышел на первое место по объемам продаж. По словам представителей авторынка, еженедельно жители региона приобретают в салонах от 20 до 30 авто данного бренда.

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