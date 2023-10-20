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Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Ружья выдали сотрудникам колоний в Тюменской области для борьбы с дронами

Ружья выдали сотрудникам колоний в Тюменской области для борьбы с дронами

20 октября 2023, 13:06
Участились случаи поставки запрещенных веществ и средств мобильной связи на территории колоний. Для своих целей нарушители используют дронов.
Сюжет
Тюрьма

УФСИН России по Тюменской области выдал оружие для борьбы с квадрокоптерами, используемыми для поставки наркотических веществ и средств связи, сообщает информационное агентство URA.RU.

Источник агентства сообщил, что антидроновые ружья помогут сотрудникам колоний в борьбе с преступниками. Некоторые БПЛА уже обезврежены выданными средствами, а перевозимый ими груз был изъят. Сейчас такое оружие показывает высокую эффективность на практике.

Отметим, что 29 сентября 2023 года губернатором Тюменской области был подписан запрет на использование дронов жителями региона.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Запрет#Тюрьма#Преступность#Общество трезвости#БПЛА#Дмитрий Балобанов
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