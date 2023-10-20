Ружья выдали сотрудникам колоний в Тюменской области для борьбы с дронами

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
УФСИН России по Тюменской области выдал оружие для борьбы с квадрокоптерами, используемыми для поставки наркотических веществ и средств связи, сообщает информационное агентство URA.RU.
Источник агентства сообщил, что антидроновые ружья помогут сотрудникам колоний в борьбе с преступниками. Некоторые БПЛА уже обезврежены выданными средствами, а перевозимый ими груз был изъят. Сейчас такое оружие показывает высокую эффективность на практике.
Отметим, что 29 сентября 2023 года губернатором Тюменской области был подписан запрет на использование дронов жителями региона.