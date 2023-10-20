Ружья выдали сотрудникам колоний в Тюменской области для борьбы с дронами

Источник агентства сообщил, что антидроновые ружья помогут сотрудникам колоний в борьбе с преступниками. Некоторые БПЛА уже обезврежены выданными средствами, а перевозимый ими груз был изъят. Сейчас такое оружие показывает высокую эффективность на практике.