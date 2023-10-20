В Тюмени ХАМские номера есть у Lamborghini и КамАЗа

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Номер серии «ХАМ» замечен на частных Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и BMW 8-Series, который числится за нефтегазовой компанией, пишет 72.ру. Также издание выяснило, что с необычными номерными знаками по городу ездят два Audi, владельцы иномарок — мужчина и женщина носят одинаковую фамилию.
Но красивые номера есть не только у автомобилей премиум и бизнес-класса.
«Удивительно, но блатной номерок с соточкой повесили на КАМАЗ. Это простой грузовик с оранжевой кабиной. А раньше номера стояли на уазике — выдали их только в 2019 году», — пояснили в издании.
Ранее «Наш город» спросил у экспертов о перспективах автомобильного рынка в Тюмени. По их прогнозам, ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится — машины будут стоить еще дороже. Причем в цене вырастут не только иномарки, но и отечественные авто.