В Тюмени ХАМские номера есть у Lamborghini и КамАЗа

Ранее «Наш город» спросил у экспертов о перспективах автомобильного рынка в Тюмени. По их прогнозам, ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится — машины будут стоить еще дороже. Причем в цене вырастут не только иномарки, но и отечественные авто.