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Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Тюмени ХАМские номера есть у Lamborghini и КамАЗа

В Тюмени ХАМские номера есть у Lamborghini и КамАЗа

20 октября 2023, 10:28
Фото: 1MI
В Тюмени есть несколько автомобилей с госномерами серии ХАМ. С «блатными» номерами по областному центру ездят дорогие иномарки, а также грузовик, принадлежащий строительной компании.

Номер серии «ХАМ» замечен на частных Lamborghini Urus, Porsche Cayenne и BMW 8-Series, который числится за нефтегазовой компанией, пишет 72.ру. Также издание выяснило, что с необычными номерными знаками по городу ездят два Audi, владельцы иномарок — мужчина и женщина носят одинаковую фамилию.

Но красивые номера есть не только у автомобилей премиум и бизнес-класса.

«Удивительно, но блатной номерок с соточкой повесили на КАМАЗ. Это простой грузовик с оранжевой кабиной. А раньше номера стояли на уазике — выдали их только в 2019 году», — пояснили в издании.

Ранее «Наш город» спросил у экспертов о перспективах автомобильного рынка в Тюмени. По их прогнозам, ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится — машины будут стоить еще дороже. Причем в цене вырастут не только иномарки, но и отечественные авто.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Иномарки
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