Семья бойца СВО из Тюмени забрала у матери ребенка и пытается отсудить второго

По словам женщины, от того, как живет ее дочь в семье бывшего супруга, она находится в шоковом состоянии. Не так давно Анна увидела на странице дочери в соцсетях видео, снятое в квартире отца. В нем была сцена, где взрослый брат бывшего мужа, в отсутствие других родственников, расхаживал перед подростком в трусах, наваливался на нее телом и брызгал ей в рот крем для рук, притворяясь, что это мужской биоматериал. Как выяснилось, девочка отправляла это видео с таким «развлечением» своей подруге.