Семья бойца СВО из Тюмени забрала у матери ребенка и пытается отсудить второго

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
Помимо того, пытается отсудить бытовую технику, которую дарила супруге сына в годы их совместной жизни. Тюменка не исключает, что в ближайшее время семья экс-супруга будет пытаться забрать у нее дом, в котором она сейчас живет с сыном и младшей дочерью.
По словам Анны, с мужем они развелись шесть месяцев назад. И с этого времени начались бесконечные суды с семьей бывшего мужа.
«У нас трое детей, старшую 14-летнюю дочь они забрали несколько месяцев назад. Бабушка настраивает мою дочь против меня, она не хочет со мной видеться и разговаривать. Теперь еще хочет забрать и среднего сына. Уже подала на алименты», — рассказала Анна NEFT.
По словам женщины, теперь 14 тысяч рублей она должна отдавать со своей зарплаты в 20 тысяч рублей в качестве алиментов. При этом, как отмечает женщина, бывший супруг уже обязан выплачивать деньги на содержание детей, но не делает этого.
«Вместо денег иногда приносит гостинцы — как-то притащил гору дешевой тушенки, которую даже кошка есть не стала. При этом у него хороший доход, только на детей денег нет», — посетовала Анна.
По словам женщины, от того, как живет ее дочь в семье бывшего супруга, она находится в шоковом состоянии. Не так давно Анна увидела на странице дочери в соцсетях видео, снятое в квартире отца. В нем была сцена, где взрослый брат бывшего мужа, в отсутствие других родственников, расхаживал перед подростком в трусах, наваливался на нее телом и брызгал ей в рот крем для рук, притворяясь, что это мужской биоматериал. Как выяснилось, девочка отправляла это видео с таким «развлечением» своей подруге.
Женщина добавила, что переживает за дочь — она коротко состригла волосы, стала называть отца «батей» и вести себя совсем не по-девичьи. Обращения в опеку, прокуратуру и омбудсмену положительного результата не дали. Более того, опека и вовсе не усмотрела ничего страшного в предоставленном видео и с легкостью назначила бабушку опекуном 14-летней девочки.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменскую стримершу Жади, обвиненную в издевательствах над своими детьми, отправили в СИЗО до 10 декабря 2023 года. В настоящее время женщина находится в Москве в психиатрическом стационаре — там она проходит психэкспертизу.