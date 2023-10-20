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В Тюмени ищут пермского маньяка, напавшего на трех девушек

Три пострадавшие за два дня: в Тюмени ищут пермского маньяка

20 октября 2023, 08:52
Фото: Ася Шарапова / 1MI

В Тюмени ищут пермского маньяка, напавшего на трех девушек

Уроженец Свердловской области нападал на пермских девушек 7 и 15 октября. Во всех случаях пострадавшим удавалось сбежать.

В Перми участились случаи нападений на девушек. В совершении преступлений подозревается житель Свердловской области, ищут его в том числе и в Тюмени.

Как сообщает «59.ru», первое нападение было совершено 7 октября. Мужчина приставил к горлу девушки нож и пытался увести с собой, но пермячка смогла отбиться и убежать. В этот же день о нападении рассказала другая девушка.

По ее словам, маньяк также угрожал ей ножом и задавал непристойные вопросы. Она пыталась предложить ему деньги, но он от них отказался. Пострадавшей удалось вырваться и сбежать.

Третье нападение мужчина совершил 15 октября: тогда он оттащил 18-летнюю студентку за дом и начал душить. Спугнул нападавшего вышедший на балкон житель дома.

Фото: E1.ru

В нападениях полиция подозревает 45-летнего Евгения Андрея, находящегося в уголовном розыске с мая 2023 года. По словам пострадавших, мужчина выглядит на 40-45 лет, его рост около 170-175 сантиметров, телосложение крупное, носит светло-русую бороду. Предположительно, нападавший может быть одет в болоньевую темно-синюю куртку, черный свитер, темно-синие джинсы и темную обувь.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени осудили на 11 лет иностранца, напавшего на ветерана Великой Отечественной войны. ЧП произошло еще в апреле 2015 года, но приговор был вынесен только на днях.

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