Три пострадавшие за два дня: в Тюмени ищут пермского маньяка

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
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Updated Сегодня, 08:54
В Перми участились случаи нападений на девушек. В совершении преступлений подозревается житель Свердловской области, ищут его в том числе и в Тюмени.
Как сообщает «59.ru», первое нападение было совершено 7 октября. Мужчина приставил к горлу девушки нож и пытался увести с собой, но пермячка смогла отбиться и убежать. В этот же день о нападении рассказала другая девушка.
По ее словам, маньяк также угрожал ей ножом и задавал непристойные вопросы. Она пыталась предложить ему деньги, но он от них отказался. Пострадавшей удалось вырваться и сбежать.
Третье нападение мужчина совершил 15 октября: тогда он оттащил 18-летнюю студентку за дом и начал душить. Спугнул нападавшего вышедший на балкон житель дома.
В нападениях полиция подозревает 45-летнего Евгения Андрея, находящегося в уголовном розыске с мая 2023 года. По словам пострадавших, мужчина выглядит на 40-45 лет, его рост около 170-175 сантиметров, телосложение крупное, носит светло-русую бороду. Предположительно, нападавший может быть одет в болоньевую темно-синюю куртку, черный свитер, темно-синие джинсы и темную обувь.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени осудили на 11 лет иностранца, напавшего на ветерана Великой Отечественной войны. ЧП произошло еще в апреле 2015 года, но приговор был вынесен только на днях.