Чтобы добраться до деревни, рецидивист с ножом напал на тюменку и ее дочь

Павел Полосухин гулял по дворовой территории здания местной больницы и встретил там женщину с дочерью. Семья шла к машине. Преступника вдруг осенило, что ему нужно добраться до села в Ялуторовском районе. Затем он вытащил нож из кармана, подошел к женщине и начал ей угрожать. «Молчи, делай, как я скажу, и всё будет нормально, и я тебя не трону», — заявил рецидивист.