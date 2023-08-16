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Published Сегодня, 05:21

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Updated Сегодня, 05:23

Преступник размахивал ножом, чтобы уехать в село.

Чтобы добраться до деревни, рецидивист с ножом напал на тюменку и ее дочь

16 августа 2023, 05:21
Фото: Ася Шарапова / 1MI
Преступник размахивал ножом, чтобы уехать в село.
Преступник запер семью в машине и пошел по своим делам.
Сюжет
Дети

В Тюменской области (Ялуторовске) пьяный рецидивист напал женщину с ребенком. В пресс-службе судов Тюменской области пояснили, что инцидент случился в марте этого года. Оказалось, тюменец уже был судим ранее, вышел из тюрьмы и спустя месяц вновь совершил преступление.

Павел Полосухин гулял по дворовой территории здания местной больницы и встретил там женщину с дочерью. Семья шла к машине. Преступника вдруг осенило, что ему нужно добраться до села в Ялуторовском районе. Затем он вытащил нож из кармана, подошел к женщине и начал ей угрожать. «Молчи, делай, как я скажу, и всё будет нормально, и я тебя не трону», — заявил рецидивист.

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Женщина, опасаясь за собственную жизнь и жизнь ребенка, подчинилась Полосухину. Она привезла его в село. Однако тюменец не захотел отпускать мать и запер ее с ребенком в машине. А позднее заставил потерпевшую увезти его обратно в город.

Суд счел правильным приговорить Полосухина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал об особо опасном рецидивисте, который требовал у властей перевести его в тюменскую колонию. Преступник объяснил свое желание тем, что вырос в Тюменской области и хочет отбывать наказание в родном регионе. Но этих требований ему оказалось недостаточно и он захотел еще и денег.

#Анастасия Ильина#Рецидивист#Дети#Нож#Преступники#Тюрьма#Тюменская область#Ялуторовск#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень
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