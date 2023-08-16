Чтобы добраться до деревни, рецидивист с ножом напал на тюменку и ее дочь

Posted Сегодня, 05:21
Published Сегодня, 05:21
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Updated Сегодня, 05:23
В Тюменской области (Ялуторовске) пьяный рецидивист напал женщину с ребенком. В пресс-службе судов Тюменской области пояснили, что инцидент случился в марте этого года. Оказалось, тюменец уже был судим ранее, вышел из тюрьмы и спустя месяц вновь совершил преступление.
Павел Полосухин гулял по дворовой территории здания местной больницы и встретил там женщину с дочерью. Семья шла к машине. Преступника вдруг осенило, что ему нужно добраться до села в Ялуторовском районе. Затем он вытащил нож из кармана, подошел к женщине и начал ей угрожать. «Молчи, делай, как я скажу, и всё будет нормально, и я тебя не трону», — заявил рецидивист.
Женщина, опасаясь за собственную жизнь и жизнь ребенка, подчинилась Полосухину. Она привезла его в село. Однако тюменец не захотел отпускать мать и запер ее с ребенком в машине. А позднее заставил потерпевшую увезти его обратно в город.
Суд счел правильным приговорить Полосухина к трем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщал об особо опасном рецидивисте, который требовал у властей перевести его в тюменскую колонию. Преступник объяснил свое желание тем, что вырос в Тюменской области и хочет отбывать наказание в родном регионе. Но этих требований ему оказалось недостаточно и он захотел еще и денег.