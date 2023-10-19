Итоги дня в Тюмени: сорвался с лесов строитель, штрафы собачникам, «золотые» яйца

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
В центральной части Тюмени планируется капитально отремонтировать и благоустроить несколько улиц, а именно Володарского — Хохрякова — Советская в границах улиц Первомайской — Челюскинцев. Часть квартала возможно будет обустроена, как пешеходный бульвар на Дзержинского.
Разработка проекта уже в работе. За нее подрядчик получил чуть более 6 миллионов рублей.
Порядок и безопасность в зданиях, занимаемых правительством Тюменской области, будет обеспечивать ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск нацгвардии. С организацией уже заключен контракт на весь 2024 год. На услуги ЧОПа из регионального бюджета заплатят 65 миллионов рублей.
«Сотрудники „Охраны“ должны обеспечивать антитеррористическую защищенность зданий, защиту от противоправных посягательств, защищать жизнь и здоровье работников и посетителей учреждений. Также они ответственны за пропускной режим и охрану в административных зданиях и помещениях», — сказано в техзадании.
С начала года на территории Тюменской области яйца заметно подорожали яйца. В зависимости от категории продукта наценка составила от 9 до 38 рублей.
Так, яйца в первой категории сейчас стоят от 86 до 116 рублей, а в январе они продавались в среднем по 77 рублей. Стоимость десятка отборных в октября достигла уже почти 120 рублей.
Почему в регионе так сильно выросли цена на яйца даже местного производства, узнал «Наш город».
Владельцы собак, нарушающие правила выгула, должны быть готовы заплатить в казну государства до 5 тысяч рублей. От 1 до 3 тысяч рублей — за агрессивных питомцев.
Новые тарифы утвердили депутаты Тюменской областной думы.
В селе Червишево погиб рабочий. Происшествие случилось 17 октября. Мужчина сорвался со строительных лесов. От полученных травм он скончался.
«Это произошло около 3-4 часов дня. На улице Гагарина строят частный дом, и там, судя по всему, с лесов сорвался рабочий. Наши говорят, что у него был перелом шеи», — рассказал очевидец.