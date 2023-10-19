Пора домой: нелегального гостя без документов выдворят из Тюмени

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Сотрудники тюменского Следственного комитета продолжают охоту на нелегалов. В этот раз они проверили документы у 32 иностранных специалистов.
В рамках рейдов следователи напоминают гражданам стран ближнего зарубежья о необходимости оформления патентов на работу, трудоустройство без которых является незаконным. Однако, несмотря на то, что на получение документов предоставляются целых 30 дней, некоторые иностранцы предпочитают преступить закон.
Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», пятерых нарушителей, которые не предъявили документы, отвезли в полицейский участок, где у них взяли отпечатки пальцев, после чего задержанных проверили по базам данных. На двоих мигрантов составили административные протоколы, а еще один в ближайшее время вернется на родину, хоть и не по своей воле.