Пора домой: нелегального гостя без документов выдворят из Тюмени

Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», пятерых нарушителей, которые не предъявили документы, отвезли в полицейский участок, где у них взяли отпечатки пальцев, после чего задержанных проверили по базам данных. На двоих мигрантов составили административные протоколы, а еще один в ближайшее время вернется на родину, хоть и не по своей воле.