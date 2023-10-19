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Published Сегодня, 09:34

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В Тюмени прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Пора домой: нелегального гостя без документов выдворят из Тюмени

19 октября 2023, 09:34
Фото: Анна Тарлап / 1MI

В Тюмени прошел очередной рейд по выявлению нелегальных мигрантов

Тюменская область стала точкой притяжения для иностранцев. Однако, не все из них торопятся узаконить свое пребывание в регионе.

Сотрудники тюменского Следственного комитета продолжают охоту на нелегалов. В этот раз они проверили документы у 32 иностранных специалистов.

В рамках рейдов следователи напоминают гражданам стран ближнего зарубежья о необходимости оформления патентов на работу, трудоустройство без которых является незаконным. Однако, несмотря на то, что на получение документов предоставляются целых 30 дней, некоторые иностранцы предпочитают преступить закон.

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Как сообщает ГТРК «Регион-Тюмень», пятерых нарушителей, которые не предъявили документы, отвезли в полицейский участок, где у них взяли отпечатки пальцев, после чего задержанных проверили по базам данных. На двоих мигрантов составили административные протоколы, а еще один в ближайшее время вернется на родину, хоть и не по своей воле.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Следственный комитет#Мигранты#Проверки#Нелегальные мигранты#Любовь Селезнева
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