«Сделали агрессорами»: мамы детей, затравивших пятиклассника, рассказали свою версию

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Родители мальчиков, обвиненных в буллинге, опровергают обвинения женщины. Свою версию событий они рассказали «Нашему городу».
На самом деле конфликт между школьниками был. Но не в таком виде, как утверждает потерпевшая сторона. Мальчик действительно получил удар от одноклассника. Тот свою вину не отрицает, но говорит, что его спровоцировали.
«Мой ребенок сел за парту, другой ребенок подошел с ним посидеть. Там лежал рюкзак, он взял его и переложил на другую парту, а через какое-то время убежал. Затем подходит, вот этот мальчик и начинает спрашивать с моего сына, зачем тот берет чужие вещи. Он ему нормально, спокойно объяснил, что не трогал их, рюкзак переложил другой мальчик. В ответ услышал оскорбления. Мой сын предупредил, что не лезь ко мне, но тот продолжал. В итоге произошла стычка — не драка. Когда мой ребенок услышал „е***, я твою маму“, он толкнул противника, тот замахнулся, у моего сработала ответная реакция. Он его ударил, не отрицаю. Но это было один раз», — делится Л., мама пятиклассника.
Как утверждает женщина, после инцидента мальчик сразу пошел к социальному педагогу и рассказал, что его ударили. Классный руководитель сообщила об этом его родителям. Ребенка из школы забрал папа и повез в больницу.
«Им поставили ушиб мягких тканей, ну это, естественно, у ребенка был просто след от удара. Было покраснение. Но никакой гематомы у него не было уже через день. Это заметили и сотрудники школы», — рассказывает наша собеседница.
Руководство школы по факту происшествия собрало педсовет с участием социального педагога, завуча, обоих мальчиков и их родителей. При всех отец виновника попросил у пострадавшего мальчика честно рассказать о ситуации, которая сложилась в классе. Услышав его ответ, мама велела ребенку выйти из кабинета.
«Мы думали нас вызвали на беседу. Была надежда, что здесь мы сможем выяснить отношения и примириться. Но этого не произошло. Мой муж спросил у мальчика, зачем он провоцировал эту драку. Зачем он вообще начинает эти драки, создает конфликтные ситуации? Зачем он позволяет себе плеваться? Тот признался, сказал: „Ну да, было“. После чего мама сказала сыну — „встал и вышел“, остальным заявила, что не собирается размусоливать эту тему и сама тоже ушла. То есть, она сама не захотела решать данный конфликт, данную ситуацию», — вспоминает Л.
Слова женщины, о том, что мальчик сам провоцируют своих одноклассников, подтверждает другая мама. Она пояснила, что мальчик пришел учиться в гимназию в этом году. Но привыкать к новому коллективу приходится не только ему. После начальной школы классы были переформированы по направлениям, и все пятиклассники сейчас находятся «в притирке». Тем не менее конфликты случаются только с одним мальчиком, утверждают женщины.
«Вызывает всех на конфликт. Он провоцирует, срывает уроки. Когда ему делают замечание, он просто наглым образом встает и говорит — а мне за это ничего не будет. То есть он уже понимает свою полную безнаказанность. За языком не следит вообще — как захотел, так и обозвал», — говорят мамы со слов своих сыновей.
Самое обидное для пацанов, когда их «жертва» матом высказывается в адрес их матерей. А это, как говорят тюменки, самое частая провокация со стороны их одноклассника. Он запросто может сказать «твоя мама ш****», «е***, я твою маму». Но случаются и другие поводы.
«У меня ребенок заступился за девочку. Тот мальчик просто подошел и пнул ее по ноге. Но сделал вид, что он запнулся и начинает ее материть. Мой сын подошел и спросил, ты зачем с ней так разговариваешь? А в ответ услышал, тебя это не касается, иди н****, отсюда и так далее. Вот и судите теперь сами, кто тут виноват. Обидно, что так вывернули ситуацию и сделали из наших детей агрессоров. Теперь я тоже была вынуждена написать заявление», — делится Е., еще одна мама пятиклассника.
Также женщины заявляют, что никакую травлю и преследований их дети не устраивали.
«Мама мальчика упоминает, что наши дети ломились в их квартиру, долбили по двери палкой. На самом деле их сын накануне поругался с одноклассником. После уроков мальчики пошли поговорить с ним. Зашли, один постучался, остальные четверо стояли рядом. Мне позвонил папа того мальчика и сказал, что у него есть видео, как мой сын долбит по их дверям. Скидывает ролик, но там не мой ребенок. И на кадрах видно, что никаких палок у стучавшего в руках не было», — возмущается рассказчица.
Наши собеседницы переживают, что теперь их детей «затаскают» из-за того, что они не делали. Они не стесняются и признать свою обиду — ведь в СМИ и соцсетях мама того мальчика представила историю так, что он абсолютная жертва. Получается, что они плохие родители, а гимназия не справляется со своими обязанностями.
Женщины просят отметить, что школа наоборот пыталась мирным способом решить конфликт. С мальчиками неоднократно беседовали завуч, соцпедагог, сотрудник ПДН. Сами родители готовы пойти на встречу и совместно с той стороной обсудить способы решения сложившейся ситуации.
«Со стороны гимназии нет никаких действий, но это тоже полнейшая ложь — есть. И руководители нам звонят и классный руководитель сразу вставит в известность если что-то происходит. Я не знаю, почему та мама считает, что школа никакого участия не принимает, или, я не знаю, может она моего ребенка захотела посадить, или что она хочет. Ну так, я считаю, что это бред», — возмущается Л.
Обе наши собеседницы написали ответные заявления. Тем не менее они надеются, что конфликтную ситуацию можно разрешить мирным способом.
Кроме гимназии и ПДН в происшествии сейчас разбирается тюменский следком. Дело о «разборках» тюменских пятиклассников находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.
Любопытно, что сама гимназия №83 пока хранит молчание по поводу этой скандальной ситуации, никак не комментируя произошедшее. Но внутри учебного заведения ситуацию разбирают. Как стало известно «Нашему городу», сегодня, 19 октября, в гимназии пройдет педсовет, посвященный происшествию. Педагоги заслушают все стороны конфликта и, надеемся, примут какое-нибудь решение.