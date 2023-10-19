«Сделали агрессорами»: мамы детей, затравивших пятиклассника, рассказали свою версию

Слова женщины, о том, что мальчик сам провоцируют своих одноклассников, подтверждает другая мама. Она пояснила, что мальчик пришел учиться в гимназию в этом году. Но привыкать к новому коллективу приходится не только ему. После начальной школы классы были переформированы по направлениям, и все пятиклассники сейчас находятся «в притирке». Тем не менее конфликты случаются только с одним мальчиком, утверждают женщины.