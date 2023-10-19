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При строительстве дома под Тюменью погиб рабочий

При строительстве дома под Тюменью погиб рабочий

19 октября 2023, 07:12
Фото: 1MI
Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти мужчину. По словам очевидцев, погибший сорвался со строительных лесов.

Трагедия в селе Червишево Тюменского района произошла 17 октября. По словам очевидцев, мужчина упал с высоты при строительстве дома.

«Это произошло около 3-4 часов дня. На улице Гагарина строят частный дом, и там, судя по всему, с лесов сорвался рабочий. Наши говорят, что у него был перелом шеи», — поделился местный житель с изданием «72.ru».

Эту информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения. Там сообщили, что скорая прибыла на место происшествия в 16:12, медики сразу приступили к сердечно-легочной реанимации. Спасти мужчину не удалось.

Ранее «Наш Город» рассказал, что в Тюмени спасли мужчину, который едва не упал с Моста влюбленных. За периллами его обнаружили стражи порядка. Тюменец был без сознания.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Тюменцы#Падение с высоты#Трагедии#Строительство дома#Упал на стройке#Любовь Селезнева
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