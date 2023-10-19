В Тюмени ужесточили штрафы для собачников

Теперь суммы штрафов для владельцев собак, выгуливающих своих питомцев без намордников, составят от 1 до 5 тысяч рублей. Кроме того, В частности, от 1 до 3 тысяч рублей придется заплатить хозяевам собак за «непресечение агрессивного поведения животного по отношению к окружающим людям».