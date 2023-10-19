У него осталась семья: служивший под Тюменью танкист погиб при штурме Авдеевки

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В ходе СВО погиб Виктор Бальчугов. Мужчина родился и вырос в Республике Бурятия, в селе Петропавловка, а в 2007 году он был призван в армию. Службу боец проходил в танковых войсках в Тюменской области.
Вернувшись после службы домой, Виктор занялся развитием личного подсобного хозяйства. В 2010 году обзавелся женой, сыном и устроился водителем в администрацию Джидинского района.
Спустя 10 лет, в 2020 году, мужчина принял решение вместе с семьей переехать в Санкт-Петербург. Там он работал бригадиром строительной компании и был награжден благодарностью за неоднократную помощь в перевозке детей-сирот.
В 2022 году Виктор получил среднее профессиональное образование по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а осенью этого же года отправился добровольцем в батальон «Байкал».
Во время битвы под Кременной, в январе 2023 года, бойца наградили медалями «За отвагу», и «В честь годовщины образования 10 танкового полка», а в июне ему было присвоено звание младшего лейтенанта. В зоне СВО мужчина был командиром гранатометного взвода стрелкового батальона 10 танкового полка 20 мотострелковой дивизии Армии Южного военного округа.
Погиб Виктор Бальчугов 10 октября при штурме Авдеевки. Дома у него остались родители, единственный сын, сестра и брат. Прощание с бойцом пройдет 22 октября.