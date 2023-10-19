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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Тюменцам пообещали аномальное потепление после холодов

Тюменцам пообещали аномальное потепление после холодов

19 октября 2023, 13:23
Фото: 1MI
Несмотря на сохраняющуюся промозглую погоду, тепло еще успеет порадовать тюменцев.

По прогнозам синоптиков, холода продлятся вплоть до конца следующей недели — температура будет достигать максимум +4 градусов. Однако к батареям лезть не придется, ведь уже 1 и 2 ноября жители Тюмени смогут насладиться аномальным для поздней осени теплом. В эти дни синоптики обещают +13 градусов.

Отметим, что теплая погода вовсе не гарантирует отсутствия дождей. В первые дни ноября также возможно выпадение осадков.

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#Тюмень#Тюменцы#Синоптики#Погода#Потепление#Дожди#Прогноз#Тепло#Дмитрий Балобанов
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