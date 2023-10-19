Тюменцам пообещали аномальное потепление после холодов

По прогнозам синоптиков, холода продлятся вплоть до конца следующей недели — температура будет достигать максимум +4 градусов. Однако к батареям лезть не придется, ведь уже 1 и 2 ноября жители Тюмени смогут насладиться аномальным для поздней осени теплом. В эти дни синоптики обещают +13 градусов.