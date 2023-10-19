Тюменцам пообещали аномальное потепление после холодов

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
По прогнозам синоптиков, холода продлятся вплоть до конца следующей недели — температура будет достигать максимум +4 градусов. Однако к батареям лезть не придется, ведь уже 1 и 2 ноября жители Тюмени смогут насладиться аномальным для поздней осени теплом. В эти дни синоптики обещают +13 градусов.
Отметим, что теплая погода вовсе не гарантирует отсутствия дождей. В первые дни ноября также возможно выпадение осадков.