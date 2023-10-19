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В Тюмени появятся новые пешеходные улицы

В Тюмени появятся новые пешеходные улицы

19 октября 2023, 03:32
Фото: 1MI
В Тюмени на улицах в центре города проведут работы по капительному ремонту и благоустройству. Речь идет о квадрате улиц Володарского — Хохрякова — Советская в границах улиц Первомайской — Челюскинцев.

На разработку проектной документации для проведения ремонтных работ из городского бюджета будет потрачено более 6 миллионов рублей. Работами занимается ООО «Институт строительства и проектирования». Контракт был заключен еще в марте 2022 года — компания выиграла аукцион, снизив первоначальную стоимость закупки с 9,4 миллионов рублей до 6 миллионов 77 тысяч рублей.

По словам председателя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнары Сидоркиной, улицы планируют благоустроить по аналогии с Дзержинского. Правда, будут ли они пешеходными пока неизвестно. Однако планы по расширению сети пешеходных бульваров в областной столице у властей есть, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пят лет привели в порядок три тысячи километров дорог, 11 транспортных развязок и путепроводов, 19 мостов. В этом году в регионе завершили строительство тюменской окружной дороги, возвели путепровод через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Капитальный ремонт#Новости тюмени#Пешеходный бульвар
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