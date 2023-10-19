В Тюмени появятся новые пешеходные улицы

Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Updated Сегодня, 03:34
На разработку проектной документации для проведения ремонтных работ из городского бюджета будет потрачено более 6 миллионов рублей. Работами занимается ООО «Институт строительства и проектирования». Контракт был заключен еще в марте 2022 года — компания выиграла аукцион, снизив первоначальную стоимость закупки с 9,4 миллионов рублей до 6 миллионов 77 тысяч рублей.
По словам председателя комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнары Сидоркиной, улицы планируют благоустроить по аналогии с Дзержинского. Правда, будут ли они пешеходными пока неизвестно. Однако планы по расширению сети пешеходных бульваров в областной столице у властей есть, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пят лет привели в порядок три тысячи километров дорог, 11 транспортных развязок и путепроводов, 19 мостов. В этом году в регионе завершили строительство тюменской окружной дороги, возвели путепровод через Транссибирскую магистраль в Ялуторовске.