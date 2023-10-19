В Тюмени появятся новые пешеходные улицы

На разработку проектной документации для проведения ремонтных работ из городского бюджета будет потрачено более 6 миллионов рублей. Работами занимается ООО «Институт строительства и проектирования». Контракт был заключен еще в марте 2022 года — компания выиграла аукцион, снизив первоначальную стоимость закупки с 9,4 миллионов рублей до 6 миллионов 77 тысяч рублей.