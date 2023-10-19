nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

Председатель тюменских дачников обокрал их почти на 4 миллиона

Председатель тюменских дачников обокрал их почти на 4 миллиона

19 октября 2023, 14:21
Фото: 1MI
На протяжении 5 лет собственники дачных участков не знали о том, куда уходят их деньги. В ответ на просьбы объяснить ситуацию, председатель начал угрожать.

Последние 5 лет собственники дачных участков сдавали деньги своему председателю, однако объяснений о том, куда эти средства пойдут, не было. Таким образом общая сумма вклада превысила 3,6 миллионов рублей. Не увидев никаких проделанных работ, дачники решили коллективно обратиться к своему председателю, однако в ответ на их просьбы о разъяснении посыпались угрозы.

Единственная бумага, которую предоставил председатель дачного поселка, представляла собой список всех трат с пояснениями. Однако собственники сразу заметили обман. Так, напротив графы «дорога» указана сумма в 247 тысяч рублей, хотя жильцы утверждают, что не было ни строительных работ, ни ремонтных.

На данный момент жильцы дачного поселка на 5 км Московского тракта. Многие из них обеспокоены тем, что дело может окончиться плачевно, отразившись на благополучии людей. Однако проверка уже инициирована, некоторые из жильцов взяли ситуацию в свои руки, обратившись в прокуратору и МВД.

Читайте также:
Тюменского директора коммерческой организации осудили за мошенничествоМигранты лишили тюменцев средств на оплату ЖКХ«Пересядем на АвтоВАЗ?»: почему автомобили в Тюменской области резко подорожали
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Деньги#Кража#Дачники#Обман#Дмитрий Балобанов
Подпишитесь
Борьба со спрутом: как в Тюменской области побеждают коррупцию
Сегодня, 06:01
«Проще не вертолете»: почему в Тюмени усугубляется ситуация с пробками
Сегодня, 08:09
В Тюмени за год стоимость яиц выросла почти на 40 рублей. В чем причина?
Сегодня, 07:33
«Сделали агрессорами»: мамы детей, затравивших пятиклассника, рассказали свою версию
Сегодня, 09:41
«Я ранен — мне нужна помощь»: тюменский боец из зоны СВО обратился к Путину
Сегодня, 13:44
«Дышите глубже»: как застройщики Тюмени заботятся о воздухе в квартирах
Сегодня, 05:19