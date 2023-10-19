Председатель тюменских дачников обокрал их почти на 4 миллиона

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Последние 5 лет собственники дачных участков сдавали деньги своему председателю, однако объяснений о том, куда эти средства пойдут, не было. Таким образом общая сумма вклада превысила 3,6 миллионов рублей. Не увидев никаких проделанных работ, дачники решили коллективно обратиться к своему председателю, однако в ответ на их просьбы о разъяснении посыпались угрозы.
Единственная бумага, которую предоставил председатель дачного поселка, представляла собой список всех трат с пояснениями. Однако собственники сразу заметили обман. Так, напротив графы «дорога» указана сумма в 247 тысяч рублей, хотя жильцы утверждают, что не было ни строительных работ, ни ремонтных.
На данный момент жильцы дачного поселка на 5 км Московского тракта. Многие из них обеспокоены тем, что дело может окончиться плачевно, отразившись на благополучии людей. Однако проверка уже инициирована, некоторые из жильцов взяли ситуацию в свои руки, обратившись в прокуратору и МВД.