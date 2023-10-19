Председатель тюменских дачников обокрал их почти на 4 миллиона

Последние 5 лет собственники дачных участков сдавали деньги своему председателю, однако объяснений о том, куда эти средства пойдут, не было. Таким образом общая сумма вклада превысила 3,6 миллионов рублей. Не увидев никаких проделанных работ, дачники решили коллективно обратиться к своему председателю, однако в ответ на их просьбы о разъяснении посыпались угрозы.