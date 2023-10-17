«Избиения и унижения»: в каких реалиях приходится жить тюменским школьникам

К тому же, если в ходе расследования преступления будет установлено, что ребенок отстает в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, то это может означать, что во время совершения преступления, он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а значит он не подлежит уголовной ответственности.