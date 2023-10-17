«Избиения и унижения»: в каких реалиях приходится жить тюменским школьникам

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
В последнее время в школах Тюменской области все чаще стали происходить драки между учениками. Причем шестиклассники бьют друг друга не жалея — доходит до того, что ребят увозят в больницу с сотрясениями и переломами.
Так, массовая драка в школе № 94 закончилась переломом носа, черепно-мозговой травмой и множественными гематомами для одного из шестиклассников. По словам отца пострадавшего мальчика, его сын вступил в словесную перепалку с девочкой из параллели, а та пожаловалась одноклассникам. В итоге все закончилось коллективным избиением ребенка и вызовом бригады скорой помощи.
«Проблемы в школе № 94 происходили ранее и происходят сейчас. В конфликтах всегда принимают участие одни и те же ребята, но им раз из раза все сходит с рук. Никаких мер не принимается — по всей видимости, инцидент тщательно скрывается», — рассказал «Нашему городу» отец пострадавшего подростка.
Также другие родители учеников этой школы сообщали о фактах вымогательства денег со стороны одного ученика по отношению к другому.
Также в октябре произошла драка в гимназии № 83, там избили пятиклассника. После того, как в больнице мальчику поставили диагноз — ушиб мягких тканей, родители написали заявление в полицию, после чего в школе организовали собрание.
«Собрание не удалось. Так как соцпедагог просто столкнул лбами родителей и начал выяснять, кто виноват и кто первый начал. Я подала заявление в Следственный комитет и департамент образования», — рассказала мама мальчика «Нашему Городу».
Сейчас издевательства над ребенком продолжаются, последний раз, когда ребенок был в школе, четверо одноклассников преследовали его по пути домой, теперь мама не отпускает сына на уроки.
Стоит вспомнить и апрельский инцидент — во дворе школы №65 избили школьницу. Во время драки другие школьники стояли в кругу и снимали происходящее, подбадривая нападавшего.
«Мы сходимся во мнении — уровень детского насилия зашкаливает, он неприемлемо высок. А наши власти не просто бездействуют, попустительствуя беззакониям, они контролируя ситуацию, сознательно ведут дело к увеличению детского насилия», — высказывался тюменский родительский комитет, говоря об агрессивном поведении школьников.
В УК РФ указано, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. Однако, есть исключения по ряду статей, ответственность по которым начинается с 14 лет. В этот перечень входят:
«Здесь много зависит от возраста. Но, если детям по 12 лет, то его не могут судить вовсе, а значит и направить в колонию. Чаще всего юных преступников ставят на учет в ПДН или, в крайнем случае, отправляют в спецприемник для малолетних. Но, а финансовые затраты на деяния ребенка всегда ложатся на родителей, будь то лечение пострадавшего или моральная компенсация», — объясняет адвокат Павел Руснаков.
Вместе с тем, в УК указано, что наказание в виде лишения свободы не может быть назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести впервые.
К тому же, если в ходе расследования преступления будет установлено, что ребенок отстает в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, то это может означать, что во время совершения преступления, он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а значит он не подлежит уголовной ответственности.
Думается, что такие жуткие конфликты происходят в неблагополучных школах. Действительно, шестиклассника, получившего черепно-мозговую травму избили в школе, которая по итогам народного антирейтинга, оказалась худшей в городе. Несмотря на то, что со стороны эта школа выглядит вполне неплохо, внутри, судя по отзывам школьников и их родителей, царит хаос. Причем родители школьников уже жаловались на директора общеобразовательного учреждения, из-за низкого качества образования, массового увольнения учителей и вечный беспорядок. После этого в заведении была организована проверка. Правда, нарушений не нашли.
Однако 2 другие школы, отличившиеся драками учеников, в городе не считаются неблагополучными. К тому же детский психолог Наталья Наумова убеждена, что главная проблема кроется не в учебном заведении.
«Репутация школы особой роли не играет, даже в самой элитной и вылизанной гимназии может царить жестокая травля. Проявление насилия со стороны детей, будь оно психологическим или физическим — это всегда ответственность взрослых, в первую очередь родителей. Часто дети попросту повторяют модель поведения взрослых. Взять ситуацию в 94-й школе, высока вероятность того, что родители напавших мальчиков могли и похвалить своих детей за то, что они „заступились за девочку“. А если родитель такое поведение поощряет, то почему ребенок должен переставать бить других детей под благородным предлогом?», — говорит психолог.
По мнению эксперта, из-за того, что сейчас широкое распространение получила концепция воспитания, основанная на отсутствии запретов, у детей сместились понятия запретного и дозволенного, а потому эпизоды насилия в школах стали учащаться.
Другая немаловажная проблема в тюменских школах — это значительный социальный разрыв между семьями учеников. Одним детям родители могут дарить дорогую технику и покупать модную одежду, другим — нет.
«Разделение класса на группы неизбежно, однако крайне опасно, когда это происходит по финансовому показателю. Дети, которых балуют дорогими телефонами и прочим, априори будут находиться чуть выше остальных. Из-за лучшего финансового состояния родителей, они ощущают себя увереннее, а подавляемая граппа детей, у которых нет таких дорогих „игрушек“ будет завидовать из-за чего будет зарождаться неуверенность», — объясняет Наумова.
Решение этой проблемы весьма тривиально, даже, если у родителя нет денег на дорогую технику, он в силах воспитать ребенка, который не будет чувствовать себя хуже других из-за отсутствия, например, нового айфона. Для этого ребенку важно дарить безусловную любовь и чаще говорить ему, что он для вас самый лучший.
А тем, кто может себе позволить баловать ребенка дорогими подарками, стоит предварительно объяснить своему чаду, что ценность человека заключается не в стоимости его одежды или телефона, а во внутренних качествах.
Также эксперт рекомендует родителям, дети которых подверглись буллингу или стали его организаторами, обязательно обратиться к специалисту, так как во временем эти наклонности могут усугубиться и значительно ухудшить жизнь уже взрослому человеку.