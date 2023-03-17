Родители учеников школы №94 опровергли слова чиновников после проверки

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
После проверки родителей уверили в том, что проблем в школе нет и никаких нарушений выявлено не было. Очевидцы сообщают, что узнав о проверке, в школе оперативно организовали уборку, которая буквально спасла директора от замечаний департамента.
На канале ТОК глава департамента Ольга Тренина сообщает, что в работе школы были отмечены лишь мелкие недочеты, однако глобального ничего обнаружено не было.
Эти слова возмутили родителей местных школьников, которые надеялись, что проверка поможет исправить ситуацию и директора, которого винят во всех проблемах учебного заведения, накажут.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что мальчика, который бегал по школе с ножом отвели к соцработнику. Его классный руководитель в шоке, что вся школа ничего не решила, а ребенку лишь просто сделали замечание.