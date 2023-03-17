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Родители учеников школы №94 опровергли слова чиновников после проверки

17 марта 2023, 07:42
Фото: 1MI

В Тюмени родители учеников школы №94 опровергли слова чиновника о том, что все хорошо

Специалисты департамента образования города Тюмени проверили скандальную школу №94, где бегал школьник с ножом-бабочкой. Также известно, что в этом учебном заведении, а коридорах грязь, на стенах надписи, туалеты забиты бумагой, а учителя в этом учреждении не задерживаются.
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Дети

После проверки родителей уверили в том, что проблем в школе нет и никаких нарушений выявлено не было. Очевидцы сообщают, что узнав о проверке, в школе оперативно организовали уборку, которая буквально спасла директора от замечаний департамента.

На канале ТОК глава департамента Ольга Тренина сообщает, что в работе школы были отмечены лишь мелкие недочеты, однако глобального ничего обнаружено не было.

Эти слова возмутили родителей местных школьников, которые надеялись, что проверка поможет исправить ситуацию и директора, которого винят во всех проблемах учебного заведения, накажут.

Мальчик бегал с ножом по школе. Ситуацию взяли на контроль в администрации Тюмени
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что мальчика, который бегал по школе с ножом отвели к соцработнику. Его классный руководитель в шоке, что вся школа ничего не решила, а ребенку лишь просто сделали замечание.

#Алиса Вернер#Дети#Школа#Учителя#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Тюменская область
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