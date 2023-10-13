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В Екатеринбурге осудили тобольского подростка за попытку поджога военкомата

В Екатеринбурге осудили тобольского подростка за попытку поджога военкомата

13 октября 2023, 05:42
Фото: 1MI
15-летнего подростка, пытавшего поджечь военкомат в Тобольске, отправили на принудительное лечение. Такое решение вынес Центральный окружной суд Екатеринбурга.
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Дети

В феврале этого года в Тобольске силовики задержали подростка, направлявшегося к военкомату с бутылкой зажигательной смеси. Юный тюменец планировал с помощью коктейля Молотова и зажигалки совершить поджог военкомата. Правда, довести задуманное до конца ему не удалось.

В отношении 15-детнего школьника было возбуждено уголовное дело о подготовке теракта по части 3 статьи 30, статьи 205 УК РФ «Террористический акт». Подростка отправили под стражу на два месяца, затем в спецучреждение.

В сентябре Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес решение об освобождении 15-летнего школьника от уголовной ответственности в связи с невменяемости и отправил на лечение в медицинское спецучреждение.

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