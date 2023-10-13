В Екатеринбурге осудили тобольского подростка за попытку поджога военкомата

В феврале этого года в Тобольске силовики задержали подростка, направлявшегося к военкомату с бутылкой зажигательной смеси. Юный тюменец планировал с помощью коктейля Молотова и зажигалки совершить поджог военкомата. Правда, довести задуманное до конца ему не удалось.