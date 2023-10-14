В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полицию

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
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Updated Сегодня, 06:26
«Они не согласны с претензиями в адрес своего ребенка, поэтому написали встречное заявление и считают, что конфликт был спровоцирован другими школьниками», — сообщил источник Ура. Ру.
По факту ЧП прокуратурой Тюменской области была проведена проверка. Также информацию проверили сотрудники полиции. По данным администрации Тюмени, в настоящее время служебная проверка завершена, установлены все участники.
«Администрацией школы будут приняты меры, направленные на налаживание отношений в детском коллективе», — сообщили в администрации Тюмени 72.RU.
Шестиклассник, получивший многочисленные травмы в ходе массовой драки, проходит лечение. Ему уже была проведена операция по восстановлению кости носа. Напомним, во время драки ребенок получил серьезные травмы — перелом носа, закрытую «черепно-мозговую травму», многочисленные гематомы. Ребенку предстоит длительное восстановление.