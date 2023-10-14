В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полицию

Шестиклассник, получивший многочисленные травмы в ходе массовой драки, проходит лечение. Ему уже была проведена операция по восстановлению кости носа. Напомним, во время драки ребенок получил серьезные травмы — перелом носа, закрытую «черепно-мозговую травму», многочисленные гематомы. Ребенку предстоит длительное восстановление.