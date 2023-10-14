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В тюменской школе ученику сломали нос в драке

В Тюмени родители школьника, который избил шестиклассника, обратились в полицию

14 октября 2023, 06:12
Фото: 1MI

В тюменской школе ученику сломали нос в драке

Родители школьника, которого обвинили в избиении шестиклассника (учащегося школы № 94), подали встречное заявление в правоохранительные органы.
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Дети
«Они не согласны с претензиями в адрес своего ребенка, поэтому написали встречное заявление и считают, что конфликт был спровоцирован другими школьниками», — сообщил источник Ура. Ру.

По факту ЧП прокуратурой Тюменской области была проведена проверка. Также информацию проверили сотрудники полиции. По данным администрации Тюмени, в настоящее время служебная проверка завершена, установлены все участники.

«Администрацией школы будут приняты меры, направленные на налаживание отношений в детском коллективе», — сообщили в администрации Тюмени 72.RU.
В Тюмени в школе № 94 шестикласснику сломали нос в ходе массовой драки
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Шестиклассник, получивший многочисленные травмы в ходе массовой драки, проходит лечение. Ему уже была проведена операция по восстановлению кости носа. Напомним, во время драки ребенок получил серьезные травмы — перелом носа, закрытую «черепно-мозговую травму», многочисленные гематомы. Ребенку предстоит длительное восстановление.

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