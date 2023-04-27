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Published Сегодня, 14:27

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У входа в школу №65 Тюмени избили девочку. Фото

27 апреля 2023, 14:27
Фото: Скрин видео подписчика "Нашего города"

Подростки избили школьницу у входа в МОУ №65

Подписчик «Нашего города» прислал видео, на котором избивают школьницу. По его словам, инцидент произошел в МОУ №65 корпус 2. Девушку били на площадке у входа в здание.
«Школа 65 корпус 2. Девочку избили и выложили в интернет. Других подробностей нет», - сообщил источник «Нашего города».

Судя по видео серьёзных травм удалось избежать. Школьница пару раз падала, её пытались перебросить через бедро и пинали ногами. 

22 апреля «Наш город» сообщал, что в одном из тюменских автобусов произошёл конфликт между взрослой пассажиркой и девочкой. Её чуть не избили из-за громкой музыки.

Тюменская пассажирка чуть не избила девочку в общественном транспорте
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Школьники
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