У входа в школу №65 Тюмени избили девочку. Фото

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
«Школа 65 корпус 2. Девочку избили и выложили в интернет. Других подробностей нет», - сообщил источник «Нашего города».
Судя по видео серьёзных травм удалось избежать. Школьница пару раз падала, её пытались перебросить через бедро и пинали ногами.
22 апреля «Наш город» сообщал, что в одном из тюменских автобусов произошёл конфликт между взрослой пассажиркой и девочкой. Её чуть не избили из-за громкой музыки.