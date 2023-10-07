В Тюмени в школе № 94 шестикласснику сломали нос в ходе массовой драки

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Как рассказал отец одного из участников драки, ученика 6 класса, драке предшествовала словесная перепалка между его сыном и одной из девочек из параллельного класса.
«Конфликт между ребятами произошел еще две недели назад и в конечном итоге был исчерпан. Но по какой-то причине спустя полмесяца девочка решила пожаловаться на сына своим одноклассникам, которые, в свою очередь, приняли решение расставить все точки над i в данной ситуации», — рассказал отец шестиклассника.
По словам мужчины, его ребенка хотели заставить прилюдно принести извинения на коленях. На что получили отказ — мальчик был готов извиниться, но не встать на колени. Данный ответ «защитников» не устроил и они предложили ребенку два варианта развития событие — либо массовое избиение, либо поединок с «одной из предложенных кандидатур».
«На ребенка было оказано большое психологическое давление, его пытались унизить и оскорбить его честь и достоинство. Мой сын был вынужден действовать. Подчеркну, что в конфликте принимало участие большое количество учеников», — отметил отец школьника.
По его словам, во время драки ребенок получил серьезные травмы — у него сломан нос, диагностирована закрытая «черепно-мозговая травма», имеются многочисленные гематомы. На данный момент ребенок находится дома на лечении. Ему предстоит длительное восстановление, возможно, операция.
«Я хочу придать огласке данный факт. Проблемы в школе № 94 происходили ранее и происходят сейчас. В конфликтах всегда принимают участие одни и те же ребята, но им раз из раза все сходит с рук. Никаких мер не принимается — по всей видимости, инцидент тщательно скрывается», — сообщил отец пострадавшего подростка.
Родители учащихся в школе № 94 отмечают, что на регулярной основе происходят локальные конфликты, драки. И, как правило, эти происшествия быстро забываются, информацию о них не разглашают ученикам, родителям в связи с конфиденциальностью.
«Таких последствий как в этой драке не было ни разу (столь серьезных). Общаясь с учениками школ, можно услышать популярное мнение о подобном беспределе. Лично я слышал о вымогательствах денег со стороны одного ученика по отношению к другому ученику», — сообщил на условиях анонимности один из родителей.
Отметим, что школа № 94 имеет отрицательную репутацию. В минувшем учебном году родители школьников жаловались на директора общеобразовательного учреждения, низкое качество образования из-за массового увольнения учителей, вечный беспорядок в школе.
В связи с этим по поручению главы администрации Тюмени Руслана Кухарука в заведении была организована проверка. Правда, нарушений не нашли. Однако, по словам очевидцев, узнав о проверке, в школе тогда оперативно организовали уборку, которая буквально спасла директора от замечаний департамента образования города.
Кроме того, по данным народного рейтинга «Нашего Города» по совокупности жалоб и рекордно низкому показателю ЕГЭ, школа № 94 стала худшей в городе. Показатель качества образования здесь ниже, чем в 84% школ России.