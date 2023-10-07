В Тюмени в школе № 94 шестикласснику сломали нос в ходе массовой драки

По словам мужчины, его ребенка хотели заставить прилюдно принести извинения на коленях. На что получили отказ — мальчик был готов извиниться, но не встать на колени. Данный ответ «защитников» не устроил и они предложили ребенку два варианта развития событие — либо массовое избиение, либо поединок с «одной из предложенных кандидатур».