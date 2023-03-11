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«Превратилась в сарай»: тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский

11 марта 2023, 08:34
Фото: Типичная Тюмень

Тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский

Тюменские родители возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский, открытой осенью 2020 года. По словам тюменцев, учебное заведение за столь короткий срок превратилось в настоящий сарай.
Сюжет
Тюмень
«Самая современная школа Тюмени превратилась в сарай. Вот бы сейчас Татьяну Голикову, которая участвовала при открытии этой школы, пригласить и показать туалеты с оторванными дверями и курящими старшеклассникам, пройтись по убитым лестницам и коридорам. Проблемы существуют не только по хозяйственной части, но и по учебной и кадровой. Мало того, что сегодня имеется кадровый дефицит, так учителя, которые ещё работают, бегут из школы, не проработав и год. Родители очень обеспокоены сложившейся ситуацией», — сообщил один из родителей в социальной сети ВК.

Тюменец сообщил, что в чатах микрорайона Европейский идут бурные обсуждения сложившихся проблем. Горожане отмечают, что руководство школы на сложившуюся ситуацию не обращает внимания, в связи с чем в настоящее время обсуждается вопрос об обращении в вышестоящие органы.

В комментариях под опубликованным постом тюменцы отметили, что в плачевном состоянии школы виноваты сами дети.

«Причем здесь „состояние школы“? Научите своих детей беречь чистоту. Или дома они у вас так же свинячат? Если да, то тогда удивляться и возмущаться не чему. Что воспитали, то и получили», — отметила Людмила Б.
«Чисто не там, где есть уборщик, а там, где не мусорят и не гадят. Воспитывать ваших детей должно не вышестоящее руководство. Собирайте родительские собрания, думайте вместе что будете делать с упущенным воспитанием», — подчеркнула Анна Н.

Ранее «Наш Город» писал, что школа № 94 в микрорайоне Европейский была открыта в октябре 2020 года в рамках реализации национального проекта «Образование». На мероприятии тогда присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и вице-премьер правительства России Татьяна Голикова. Новое учебное заведение приняло 1200 детей.

В Тюмени в этом году откроют новые школы в микрорайонах
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Школы#Школьники#Жалобы#Тюменцы#Тюменская область
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