«Превратилась в сарай»: тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский

Тюменец сообщил, что в чатах микрорайона Европейский идут бурные обсуждения сложившихся проблем. Горожане отмечают, что руководство школы на сложившуюся ситуацию не обращает внимания, в связи с чем в настоящее время обсуждается вопрос об обращении в вышестоящие органы.