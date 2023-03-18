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Ситуация в тюменской школе № 94 находится на контроле департамента образования

18 марта 2023, 07:00
Фото: 1MI

Ситуацию в тюменской школе № 94 взяли городские чиновники взяли на контроль

Ситуация, сложившая в тюменской школе № 94, находится на контроле городского департамента образования. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.
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Тюмень

По его словам, на этой неделе по его поручению была проведена проверка по обращениям родителей учащихся школы № 94 — тюменцы жаловались на беспорядок в учебном заведении и массовые увольнения педагогов.

«В департаменте образования города состоялась встреча инициативной группа родителей с руководством школы. Сотрудники департамента образования, директор учебного заведения и педагоги сообщили о путях выявленных нарушений и мерах по их недопущению», — сообщил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что родители учащихся школы № 94 на минувшей неделе в чатах микрорайона Европейский бурно обсуждали сложившуюся ситуацию в учебном заведении. Тюменцы были возмущены тем, что открытая в 2020 году школа превратилась за столь короткий срок в «сарай». Также горожане сообщали о проблемах с кадрами в учебном заведении и безынициативном руководстве школы.

 

«Превратилась в сарай»: тюменцы возмущены состоянием школы в микрорайоне Европейский
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Дети#Жалобы#Школы#Школьники#Тюменская область#Руслан Кухарук
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