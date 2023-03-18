Ситуация в тюменской школе № 94 находится на контроле департамента образования

Ранее «Наш Город» писал, что родители учащихся школы № 94 на минувшей неделе в чатах микрорайона Европейский бурно обсуждали сложившуюся ситуацию в учебном заведении. Тюменцы были возмущены тем, что открытая в 2020 году школа превратилась за столь короткий срок в «сарай». Также горожане сообщали о проблемах с кадрами в учебном заведении и безынициативном руководстве школы.