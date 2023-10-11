Тюменскую улицу Ленина откроют для водителей уже в этом месяце

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Городские власти сообщили, что на данный момент работы на улицах Ленина и Газовиков являются особенно значимыми для города. Особенно выделяют центральную улицу, протяженность которой составляет 1,1 км, там работы начались еще в апреле текущего года. Но по словам представителей городской администрации, уже сейчас можно видеть первые результаты кропотливой, скрупулезной и масштабной работы.
Сейчас рабочие уже наносят разметку и устанавливают дорожные знаки на улице Ленина. Также идут работы по высадке деревьев, установке системы освещения и укладке плитки. Предполагается, что первые автомобили смогут проехать по обновленной дороге уже в октябре.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталью Комарову разозлило сравнение автомобильных дорог ХМАО и Тюменской области и предложение объединиться.