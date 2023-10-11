Тюменскую улицу Ленина откроют для водителей уже в этом месяце

Городские власти сообщили, что на данный момент работы на улицах Ленина и Газовиков являются особенно значимыми для города. Особенно выделяют центральную улицу, протяженность которой составляет 1,1 км, там работы начались еще в апреле текущего года. Но по словам представителей городской администрации, уже сейчас можно видеть первые результаты кропотливой, скрупулезной и масштабной работы.