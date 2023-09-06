В Тюмени в ближайшие годы может появиться электричка

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
В областной столице в ближайшие годы может появиться электричка. Эту идею глава города Руслан Кухарук обсудил с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым. Основные моменты встречи были изложены в TG-канале мэра.
— Сегодня с коллегами мы провели рабочую встречу с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым и его сотрудниками. На встрече обсудили, в том числе, работу городской электрички, — рассказал Кухарук.
К сообщению прилагалось фото, на котором видно, что власти разрабатывают несколько вариантов маршрутов электричек. На встрече обсудили развитие Первомайской улицы и Привокзальной площади, а также строительство тоннеля от Первомайской улицы до Калинина.
В городской администрации отметили, что на этапе создания системы электротранспорта будут использовать уже существующие железнодорожные ветки в городе. Такие меры позволят отработать график движения электрички и ее периодичность.