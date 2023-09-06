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Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Тюменские власти выступили с инициативой запустить в городе электричку

В Тюмени в ближайшие годы может появиться электричка

6 сентября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Тюменские власти выступили с инициативой запустить в городе электричку
Такое предложение выдвинул глава города на совещании с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги.

В областной столице в ближайшие годы может появиться электричка. Эту идею глава города Руслан Кухарук обсудил с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым. Основные моменты встречи были изложены в TG-канале мэра.

— Сегодня с коллегами мы провели рабочую встречу с руководителем тюменского региона Свердловской железной дороги Анатолием Коротаевым и его сотрудниками. На встрече обсудили, в том числе, работу городской электрички, — рассказал Кухарук.

К сообщению прилагалось фото, на котором видно, что власти разрабатывают несколько вариантов маршрутов электричек. На встрече обсудили развитие Первомайской улицы и Привокзальной площади, а также строительство тоннеля от Первомайской улицы до Калинина.

Фото: Информационный центр правительства ТО

 

В городской администрации отметили, что на этапе создания системы электротранспорта будут использовать уже существующие железнодорожные ветки в городе. Такие меры позволят отработать график движения электрички и ее периодичность.

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#Общество#Бизнес#Тюмень#Касается каждого#Строительство#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Анастасия Ильина
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